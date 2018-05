Mauricio Macri, homenajeado por Conmebol: "Si me reconocen, es por la importancia de Boca en el fútbol mundial"

Macri, con la condecoración de Conmebol Crédito: Ricardo Pristupluk

Alejandro Casar González SEGUIR 12 de abril de 2018 • 10:41

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió una condecoración especial de la Conmebol y recordó su paso como presidente del club xeneize: "Tengo que agradecerle al mundo Boca por este reconocimiento", dijo al recibir el presente de manos de Alejandro Domínguez, máximo dirigente de la Conmebol. La entidad rectora del fútbol sudamericano realiza su 68° Congreso Ordinario en un hotel de Puerto Madero.

Macri le agradeció a la "familia boquense" tras ser condecorado por Conmebol - Fuente: Télam 5:55

Video

Antes de entregar la condecoración al presidente argentino, la Conmebol proyectó un video con los principales logros de la gestión de Macri en su club. Incluyó todos los trofeos ganados y hubo incluso una imagen retro de Diego Maradona con la camiseta xeneize. "Encontrarse con estas imágenes otra vez cuando han pasado unos cuantos años es remover un momento apasionante, único en mi vida", dijo Macri. Y añadió: "Fue una sorpresa cuando el presidente Alejandro Domínguez me llamó para decirme que habían decidido esto".

Macri recordó a empleados, futbolistas, entrenadores, compañeros de comisión directiva e hinchas al recibir el galardón. "Si estoy recibiendo este reconocimiento es por la importancia que tiene Boca, no sólo en el fútbol argentino y sudamericano, sino mundial", evocó Macri. También habló de un lema de gestión ("Boca está por encima de todos") que, según contó, fue algo que todos lograron entender y que le permitió al club crecer durante los años de su presidencia. "No hay nadie por encima de la institución. No me cansaba de hablar de eso", relató.

Mauricio Macri, homenajeado por Conmebol Crédito: Ricardo Pristupluk

El presidente se permitió comparar sus primeros años en Boca con sus primeros meses de gobierno en el país: "Los dos primeros fueron el trabajo de construcción previa. Paradójicamente, eso es lo que estamos haciendo como argentinos: construyendo las bases para que el país pueda crecer por 20 años consecutivos y erradicar la pobreza, que es mi compromiso".

Por último, Macri dijo que el fútbol "es un puente de comunicación" y llamó a cuidarlo: "Cuidémoslo todos los que lo amamos, todos aquellos que hemos dado muchísimo de nosotros. Gracias a Conmebol por esta increíble sorpresa". Fueron sus últimas palabras antes de abandonar el estrado, acompañado por Alejandro Domínguez.