Arrancó la quinta edición de Management 2020, con los CEO y referentes más importantes del país

Arranca Management 2020

12 de abril de 2018 • 11:29

Con la temática Economía de Género arrancó hoy una nueva edición de Management 2020, el ciclo diseñado por LA NACION y Accenture, que reúne a destacados CEOs de las principales empresas del país para debatir e intercambiar ideas sobre los temas más relevantes de los próximos años.

En esta oportunidad debatieron Rosario Altgelt, Gerente General de Latam Argentina; Susana Balbo, Chair del W20; Carola Fratini, CEO de QBE Seguros para América Latina; Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la región Sudamérica; Belu Lucius, influencer, y como disruptora actuó Mercedes D'Alessandro, autora del libro Economía Feminista.

Según datos de Accenture, la participación de las mujeres en las empresas subió del 38,8% en 1990 al 48,1% en el primer trimestre de 2017, aunque el acceso a los cargos jerárquicos sigue siendo bajo: Cada 100 hombres que llegan a ser ejecutivos, sólo 46 mujeres lo logran.

Consultada sobre qué pensaba de esos números, Altgelt contó que en Latam Argentina la mitad de los empleados son mujeres y el 45% de los líderes también. "Mi hija de 16 años me dice que no puede creer que se siga hablando de esto, pero las cifras están y más allá de emplear mujeres, tiene que haber mujeres líderes. Eso es liderazgo de verdad".

En tanto, Kaufman dijo que en Accenture la iniciativa de género comenzó hace tiempo, aunque hace 5 o 6 años empezó "la ola rosa". "No teníamos destino sino teníamos en cuenta esto", afirmó.

Sergio Kaufman, Presidente de Accenture

Por su parte, Fratini opinó que el futuro va a ir más rápido que el pasado: "Antes había paradigmas que ya cambiaron con mucha velocidad como que la mujer se tenía que hacer cargo del hogar. Nuestros hijos no lo ven ya de esa forma. La responsabilidad que tenemos como mujeres adultas y managers es mostrar que se puede. Las jóvenes no necesitan elegir entre la familia y el trabajo, y los hombres tienen que entender que se pueden quedar en casa si hay un hijo enfermo".

De acuerdo con Balbo, el problema es que las mujeres tienen que permitirse sus errores. "Querer ser perfecto te inhibe y dejas de protagonizar. Cuanto te animas y perdés el miedo, se puede", auguró.

Susana Balbo, Presidenta del Woman 20 dueña de Bodegas Susana Balbo y Sergio Kaufman, Presidente de Accentur

Por último, Lucius relató su propia experiencia cuando empezó a trabajar en una autopartista a los 17 años. "Fue muy complicado los primeros años. Entré a la empresa a los 17 y salí a vender en un local en Warnes. Me cambiaba el uniforme y vendía aunque no entendía nada. Luego, me metí en un taller para aprender desde adentro y mi padre me tuvo toda la paciencia. Me hizo tener la autoestima alta, ese fue un trabajo de mi familia. En mi casa me ayudaron muchísimo", cerró.

Carola Fratini, CEO de América latina de QBE Seguros; Rosario Altgelt, Gerente Gral de Latam Airlines Argentina y Belu Lucius, influencer