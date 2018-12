Con su primer episodio disponible desde el 27 de septiembre, el exitoso universo creado por Dontnod Entertainment presenta una nueva historia y personajes

Con un primer episodio que fue distribuido en 2015, Life is Strange se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos preferidos para los amantes de las aventuras gráficas. Llevándonos a un pueblo ficticio llamado Arcadia Bay, la historia se centra en dos amigas (Max Caulfield y Chloe Price) que luego de mucho tiempo separadas, se reencuentran para descubrir que Max tiene el poder de rebobinar el tiempo y esto puede ser la clave para entender qué fue lo que le sucedió a Rachel Amber, mejor amiga de Chloe.

En este proceso acompañamos a Max en el aprendizaje por dominar su poder y en el descubrimiento de un lado oscuro de Arcadia Bay que nunca imaginó. Con una única temporada de cinco episodios que son jugados a partir de una vista en tercera persona, el jugador puede interactuar con objetos y otros personajes en la búsqueda de resolver rompecabezas que le permitirán avanzar y enfrentar nuevos desafíos.

Trabajando temas socialmente relevantes (el acoso y discriminación, el consumo de drogas, el suicidio adolescente, entre otros), Life is Strange tiene todo para convertirse en un gran éxito: con una estética muy cuidada y fácil de apropiar durante el juego, también sabe combinar una historia que logra tomar lo mejor del género sobrenatural y el drama adolescente, así como proponer una narración que lo convierte en una experiencia muy fácil de disfrutar y, por último, una playlist de música indie que sigue rankeando entre las mejores de todos los tiempos.

Si bien en 2017 se lanzó la precuela Life Is Strange: Before the Storm (en donde Chloe es la protagonista y, durante tres episodios, conocemos su relación con Rachel); los fanáticos esperaban una segunda parte del juego y el anuncio se hizo esperar hasta mayo del año pasado, en donde Dontnod Entertainment comunicó el lanzamiento de Life is Strange 2 .

Qué es lo que vas a querer saber antes de empezar a jugarlo

Qué es lo que vas a querer saber antes de empezar a jugarlo

Manteniendo muchos de los elementos que hicieron de este juego un icono dentro de las aventuras gráficas, Life is Strange 2

hace borrón y cuenta nueva para llevar a los jugadores a un escenario diferente en donde presenta dos nuevos protagonistas. Desarrollando su historia en Seattle ( Washington ), conocemos a dos hermanos -Sean (16) y Daniel Díaz (9)- quienes viven un evento sobrenatural que va a cambiar su vida para siempre. Viéndose obligados a escapar de la policía y emprendiendo el regreso a su ciudad natal en México ; la temporada pone a prueba los lazos de hermandad entre los personajes pero también trabajará temas como la discriminación y la migración latina en Estados Unidos. En esta nueva edición el jugador toma poder de Sean y se mantiene el estilo de juego ya conocido: con la vista desde una tercera persona, el personaje interactúa con distintos elementos de su contexto, los cuales le van planteando desafíos que tendrá que resolver para poder avanzar y llegar a su destino. Mientras que las decisiones tomadas irán modificando la historia, Life is Strange 2 también presenta un nuevo poder sobrenatural que, dejando de lado el manejo del tiempo que poseía Max en la primer edición, parece tener connotaciones algo más destructivas.

Manteniendo al equipo responsable de Life is Strange

, esta segunda edición fue dirigida por Michel Koch y Raoul Barbet, guionada por Christian Divine y Jean-Luc Cano, y Jonathan Morali volvió a ser el responsable de la banda sonora que combina melodías originales con algunas canciones compradas bajo licencia. Entre las curiosidades más interesantes alrededor de este lanzamiento está que si jugaste al demo The Awesome Adventures of Captain Spirit, las decisiones que allí tomaste se trasladarán y afectarán a tus personajes en Life is Strange 2, conectando no solo tu juego sino también ambos universos. Además quienes son amantes del cine, la literatura y la fotografía, a lo largo del juego, van a encontrar más de una referencia a clásicos de la pantalla grande como Into the Wild de Sean Penn , el libro Of Mice and Men (1937) de John Steinbeck y el trabajo del fotógrafo norteamericano Mike Brodie.

En definitiva la experiencia de juego alrededor de Life is Strange 2 es superadora ya que, manteniendo el lazo emocional de quienes disfrutaron de su primera edición, logró mejorar la inteligencia artificial de los personajes y presentar una mejor animación y fotografía (luces y sombras) en donde realmente destacan el uso de Unreal Engine 4 en su desarrollo.

El primer episodio de Life is Strange 2 ya está disponible en PS4 , Xbox One y PC.