Diez artistas pop que se animaron a interpretar standars de jazz

Meterse con el Great American Songbook estadounidense no es para cualquiera. Esas grandes canciones escritas por Jerome Kern, George Gershwin o Cole Porter, entre otros, quedaron inmortalizadas en voces como las de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Chet Baker y Billie Holiday, y hay que tener mucho coraje -además de aptitudes artísticas- para animarse y hacer una versión propia.

Aquí, diez artistas íntimamente relacionados con la música pop que tomaron coraje, pusieron a prueba sus gargantas e hicieron sus interpretaciones de distintos clásicos del jazz.

Robbie Williams - "Mack The Knife"

Haciendo gala de su petulancia británica, el ex Take That publicó en 2001 Swing When You're Winning, disco en el que jugaba su carta de crooner y le rendía homenaje a artistas como Sinatra, Sammy Davis, Jr. o Nat King Cole. Robbie parecía estar enviando un mensaje de madurez tras el enorme éxito del álbum que había lanzado un año antes - Sing When You're Winning-, y se posicionaba muy lejos del pop chicloso y bailable de temas como "Rock DJ".

Alanis Morissette - "Let's Do It (Let's Fall In Love)"

¡Sorpresa! Poco después de dejar atrás a la chica furiosa de Jagged Little Pill para abrile paso a una etapa de búsqueda espiritual, la cantante canadiense le daba otra vuelta de rosca a su carrera en 2004, de la mano de Cole Porter. Morissette no sólo grabó esta versión para la banda sonora de la película De-Lovely, sino que además hacía un breve cameo caracterizada como una artista de la época dorada del jazz.

Lady Gaga - "Ev'ry Time We Say Goodbye"

La buena química que tuvieron durante la grabación de "The Lady Is a Tramp" para el disco Duets II, de Tony Bennet, llevó a la señorita Germanotta a grabar un disco completo con el legendario cantante, haciendo versiones de canciones como "Anything Goes" o "Lush Life". De ese trabajo, Cheek To Cheek, sale esta versión que demuestra, una vez más, que Gaga puede cantar e interpretar como pocas figuras del pop de su generación.

Cher - "It Ain't Necessarily So"

En 1994, el compositor y armoniquista Larry Adler reunió a un dream team de artistas -Peter Gabriel, Kate Bush, Carly Simon, Elton John- para su disco The Glory Of Gershwin. Entre ellas estuvo Cher , que puso su voz profunda y grave al servicio de esta enorme versión, una de las más destacadas de todo el álbum.

Sinead O'Connor - "Black Coffe"

Tras el éxito comercial que obtuvo su disco de 1992 I Do Not Want What I Haven't Got -el mismo que incluía los hits "Nothing Compares 2 U" y "The Last Day Of Our Acquaintance"-, Sinead O'Connor dio un volantazo, se negó a seguir el camino establecido y lanzó un disco mayormente compuesto por covers. Entre las canciones elegidas se destaca esta muy buena versión del clásico de 1948, "Black Coffe".

George Michael - "You've Changed"

El cantante británico también se puso serio de cara al nuevo milenio y, en 1999, editó Songs From The Last Century. En el disco -posiblemente, uno de los menos populares de su carrera- mezcló versiones en clave jazzera de temas contemporáneos como "Roxanne" o "Miss Sarajevo" con otros clásicos como "Brother, Can You Spare a Dime?" o "You've Changed".

Annie Lennox - "Summertime"

Nadie duda de la capacidad interpretativa de Lennox, pero pocos pensaron que se atrevería a hacer propia esta enorme canción de cuna que Gershwin escribió en 1935 para la ópera Porgy and Bess. El track fue incluido en su álbum Nostalgia, de 2014, y suena tan solitaria y poderosa que no desentona al lado de las versiones más populares que "Summertime" ha tenido en los últimos 80 años.

Sting - "Nice Wok If You Can Get It"

También del homenaje a Gershwin pergeñado por Larry Adler llega esta perla que invita a mover el piecito, al son de una big band y la voz rasposa del ex The Police.

Carly Simon - "Body And Soul"

Popularizada por voces como las de Annette Hanshaw o Billie Holiday, este standard fue elegido por Carly Simon para formar parte de su disco Torch, de 1981. Justo por esa época, la cantante estaba terminando su relación con James Taylor, y algo de esa tristeza que la atravesaba parece haber quedado impregnada en las versiones que integran el álbum.

Westlife - "The Way The Look Tonight"

Cuando nadie lo esperaba, los irlandeses de Westlife lanzaron un disco tributo a Frank Sinatra, Allow Us To Be Frank (2004). Sí, fue el álbum menos vendido de su carrera, pero también un paso necesario para ellos para intentar sacarse de encima el lastre de ser una eterna "boy band" o... desaparecer en el intento.