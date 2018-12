Silvina Marino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 00:05

Mimi y Sergio, Sergio y Mimi. Podría tratarse de una inscripción rodeada de un corazón flechado y grabada en un árbol o en la puerta de un baño público. Y quizás lo sea, pero también es más. Se trata de la historia de amor de Mimi Maura y Sergio Rotman , atravesada por por una pasión que comparten y viven juntos: la música.

Ambos son conocidos en la escena local e internacional. Él es el saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs . Ella es la frontwoman puertorriqueña de la banda que lleva su nombre artístico (Mimi nació llamada Midnerely Acevedo), y que integra también su marido. Y comparten otras bandas: El Siempreterno y Los Sedantes. Además de una vida juntos, hace casi 23 años.

Pero, ¿cómo se conocieron la boricua y el argentino? Corría el año 1994 y Los Fabulosos Cadillacs tocaban en Puerto Rico por primera vez. "Nos hicimos amigos", aclara Sergio. "Amigos con intereses", agrega Mimi. "Pero amigos", resume Sergio y agrega:: "Nos comunicábamos por carta".

Están sentados, uno al lado del otro, almorzando a dos cuadras de su casa en el barrio de Florida. El mismo hogar que los vio ir y volver de Puerto Rico, que vio crecer a su hijo Leroy de 20 años, que aloja las dos gatitas consentidas de Mimi y que hoy está recibiendo una postergada mano de pintura.

-¿Conservan las cartas?

Mimi Maura:-Sí, las tengo.

Sergio Rotman:-¿Sí? Mirá que yo he revuelto la casa buscando esas cartas malditas.

Mimi:-¡Qué va! Las tengo guardadas. ¿Por qué estás buscando mis cartas?

Sergio:-Son mías, yo las escribí.

Mimi:-Tengo ambas, las mías y las tuyas.

Sobre el escenario, como en la vida, los dos fluyen. Entre el equilibrio y el desborde, la seriedad y el chiste. La naturalidad. Incluso, cuando parecen parodiar la discusión típica de pareja, están exponiendo sus papeles reales.

"Mirá esta foto, la subí a Instagram", señala Sergio ahora, en el almuerzo en la zona norte de Buenos Aires. Y se ve en la imagen a Mimi y a él mismo hablando al oido, en La Tangente, donde Sergio fue a pasar música con Sofía Gala después del show que la pareja dio con una de sus bandas en Uniclub. Pasó una semana, casi, de aquel momento. Se ríen y dan detalles: "No hay buena onda en la foto, je. La tensión vino de una discusión que tuvimos por actitudes que tengo sobre el escenario", confiesa Sergio.

Mimi:-Si él se pone al frente en el medio del escenario, me tapa a mí. Es una tontería, pero cuando pasa una hora de show, y cada vez que me acerco acopla, es complicado.

Sergio:-Ella es súper cuidadosa y le gusta tener el control de lo que pasa. Y yo soy un amante del caos y la anarquía. Funciona muy bien pero a veces no cuaja. Las peleas terminan a las dos horas, tres, seis, doce. O días, jajaja.

Mimi:-Después del escenario nos vamos de pachanga.

Sergio:-No estamos tratando de dar una imagen de pareja divina, nos llevamos recontra bien pero a veces también nos matamos. Y lo viste.

Las fotos y los temas

Pero volvamos a los inicios. A esos años en que ambos se estaban conociendo y se separaban de sus parejas de entonces. Cuenta Mimi: "Sacamos una foto en un viaje que hicimos. El me las mandó a mí para que yo las guardara. Pero yo tenía novio. Entonces corté una cabecita de él. Y la pegué en la carta. Y es la única foto que quedó de recuerdo de esa sesión. El también tenía novia. Fue como un proceso".

Sergio:-En el año 96 viajé para quedarme un par de semanas con ella y, desde entonces, no me separé ni un día ni un rato. Hasta que murió el papá de Mimi".

En efecto, la historia de amor, la muerte del papá de Midnerely (Mike Acevedo), la pérdida de Toto Rotblat (percusionista de Los Cadillacs y de Mimi Maura, entre otros grupos), las visiones sobre la vida, el nihilismo: todo esto que ellos recrean en la charla aparece en sus producciones musicales. Como la canción de Cienfuegos (la otra banda de Rotman que se separó en 2007), que se llama "El secreto del nombre" y cuenta: "cómo poder olvidarte/ fuerte luna sobre el mar/ el amor como tortura/ es el único amor/ he volado treinta horas/ para estar contigo hoy/ M.I.D.N.E.R.E.L.Y".

Mimi:-Cuando nos conocimos él me escribió la canción. Te puedes imaginar que a mí me impresionó mucho. Y definitivamente quedé cautivada por las canciones de Sergio. Ya con los Cadillacs me había fijado cuáles eran los temas que él componía, y era mi compositor preferido en la banda. Me encantó cómo sonaba y el estilo de música, a pesar de que era distinto de lo que yo estaba haciendo. Fue a través de él que empecé a escuchar postpunk. En esos primeros años escuchamos y conocimos la música que le gustaba a cada uno".

Compañeros

La dedicatoria a Toto Rotblat está cifrada en el tema "Bebiendo ansiedad", de El Siempreterno. Lleva un título que replica el último sms que envió Toto a Sergio antes de morir, con un estado de ánimo previo a la vuelta de Los Fabulosos Cadillacs en 2008. "Bebiendo ansiedad en una casa vacía/ despido sus ojos no los veré más", es el homenaje-despedida al compañero y amigo que falleció unos meses antes de la presentación en El Planetario que anunciaba la vuelta de la banda.

Sergio:-Por entonces habían vuelto Zeppelin, The Police, Soda. La vuelta de Soda fue mundial. Y la de los Cadillacs también. Él estaba muy tensionado. Estábamos tocando en La Pampa y nos llegó un texto en los bises con la noticia de su muerte. Fernando Ricciardi, que era el mejor amigo, se quedó paralizado. En el medio de la discusión de los Cadillacs, su muerte nos marcó. Gaby (Vicentico), que es un tipo tremendamente sensible, juntó a todos y nos dijo: «Vamos. Partes iguales para todo el mundo y a tocar». Toto logró enfocarnos para siempre.

Y siguen los recuerdos, del hoy al pasado y viceversa. El hoy son las tres formaciones de marido y mujer:

Mimi:-Mimi Maura se convirtió en personaje caribeño que hace música latinoamericana, reggae dark de letras profundas y emotivas. Es esta señora que canta bonito, canciones de su papá, boleros, reggae, rocksteady, ska, algo de rock, y de afro. Los Sedantes, como el nombre, es la versión en que estamos más tranquilos. Cantamos sentados. Pero en la tranquilidad también hay tormenta, y fue una manera que buscamos para seguir cuando había problemas en tocar con batería en algunos lugares. Y El Siempreterno es más pesado, más rock, podemos hacer catarsis y cantar juntos Sergio y yo, y no tengo la presión de ser la frontwoman yo sola.

Entre otras vivencias compartidas, hubo rescate y reconstrucción de los temas del papá de Mimi, hubo temporadas vividas en Puerto Rico a dos cuadras del mar con visitas esporádicas a Buenos Aires, hubo unos primeros años y discos de El Siempreterno. Y quedan por mencionar, por supuesto, las idas, vueltas ¿y permanencia? en Los Fabulosos Cadillacs, vividas por Rotman junto a Mimi.

Sergio:-Venimos a Buenos Aires por Los Cadillacs. Pero cuando me doy cuenta de que no participo de La salvación de Solo y Juan (el último disco de estudio del grupo) nos volvemos a Puerto Rico. Me volví a sumar para la gira en el Madison Square Garden y en Inglaterra el año pasado.

-¿No están peleados?

Sergio:-No, ni en ese momento nos peleamos, yo tenía discos por hacer y me aboqué a eso. Aunque estamos parados, no creo que nunca nos volvamos a separar.

Mimi Maura acaba de lanzar un nuevo tema, "El Recipiente", cover de la banda puertorriqueña Alegría Rampante. Cierra el año con un show en Niceto este viernes 26.