Internaron al compositor John Williams, famoso por la música de Star Wars

El compositor de bandas sonoras John Williams (" Star Wars ") no podrá dirigir el concierto que tenía previsto este viernes en el Royal Albert Hall de Londres por razones de salud, informaron hoy los organizadores. El músico estadounidense de 86 años ya se encuentra en la capital británica y está siendo atendido en un hospital.

"John lamenta profundamente no poder dirigir su concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres", afirma el comunicado del Royal Albert Hall. No se dieron más detalles de la dolencia del músico.

El concierto A Celebration of John Williams in Concert no obstante sí se realizará por deseo del compositor, que ha decidido que su amigo y colega Dirk Brossé tome la batuta. Brossé fue también el director de orquesta en la gira mundial Star Wars in Concert.

Además de la música de la conocida saga de ciencia ficción, John Williams ha compuesto un gran número de bandas sonoras, entre ellas "Tiburón", E.T, Indiana Jones, Harry Potter y La lista de Schindler. A lo largo de su carrera ha ganado cinco premios Oscar, de 51 nominaciones (todo un record) y ha obtenido 24 premios Grammy.

