El titular de Suteba realizó declaraciones en las inmediaciones del Congreso, luego de los incidentes que concluyeron con 18 detenidos Crédito: Imagen de TV

24 de octubre de 2018 • 17:02

Roberto Baradel , titular del Sindicato Únificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), señaló que el accionar policial de esta tarde en las inmediaciones del Congreso tras los incidentes por los que hay 18 detenidos fue "una cacería selectiva". Además, Baradel apuntó contra el presidente de la Nación: "A Mauricio Macri queremos decirle que esto no es una dictadura militar".

El referente del gremio docente bonaerense, presente en las inmediaciones del Congreso Nacional para sumarse a la movilización que se realizó esta tarde en contra de la ley de Presupuesto 2019 que se trata en la Cámara de Diputados, señaló que la mayoría de los detenidos son "todas personas que están peleando por derechos, de todas organizaciones que están lucha".

Baradel enumeró a los detenidos de los que él tenía referencia: "Lamentablemente detuvieron a Nacho Levy, de la (revista) La Garganta Poderosa, a una persona de Astilleros (Río Santiago), a un delegado de Telam, al secretario adjunto de la CTA de Moreno. O sea, detuvieron a todas personas que están luchando por sus derechos y fueron selectivos en la cacería".

Mensaje a Bullrich y a Macri

El titular de SUTEBA - gremio que hoy se sumó a un paro nacional de docentes en protesta por el tratamiento de la ley de presupuesto -, agregó que los detenidos "Se estaban yendo, subiendo a los micros, y los fueron agarrando". A continuación Baradel hizo un llamado a la Ministra de Seguridad de la Nación: "Le decimos a Patricia Bullrich que los libere inmediatamente".

A continuación, el dirigente sindical, reconocido opositor de las políticas oficiales, apuntó contra Mauricio Macri: "Le decimos a Macri que esto no es una dictadura militar. Por más que a él no le guste, es una democracia. Él seguramente vive más cómodo en otro sistema político, pero esto es una democracia y no se puede detener sin ninguna razón y a mansalva".

Finalmente, Baradel acusó que la policía actuó con violencia cuando miembros de Suteba quisieron acercarse para averiguar qué pasaba con los detenidos: "Intentaron provocarnos (los policías) pegándonos patadas cuando estábamos pidiendo explicaciones al Jefe del Operativo. Así no se puede manejar la policía en un país serio".