Ed Sheeran volverá en febrero

25 de octubre de 2018

Ed Sheeran se prepara para decirle adiós a su exitosísimo Divide Tour y una de sus paradas obligadas es la Argentina. El artista británico volverá a nuestro país para brindar un show en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, el próximo 23 de febrero de 2019. Recordemos que en mayo de 2017, el músico había presentado sus hits, como "Shape of You" y "Castle on the Hill", en el Estadio Único de La Plata. Allí hizo vibrar a la audiencia sin más presencia que la de su voz, su guitarra y sus canciones.

Las entradas para la nueva presentación de Sheeran en Buenos Aires, que antes del Único ya había actuado en una primera visita en el Luna Park,podrán adquirirse en el sitio de Livepass, donde habrá una preventa exclusiva para clientes del BBVA Francés, desde el viernes 2 de noviembre al mediodía y hasta el domingo 4 a la misma hora. La venta general, en tanto, comenzará el lunes 5, también a las 12 del mediodía.

El show de Sheeran formará parte del último tramo de la gira Divide, que comenzó el 16 de marzo de 2017 y que concluirá el 26 de agosto de 2019, y que se ha convertido en una de las más exitosas de la última década. Es el tour que más dinero recaudó este año. Sólo en Europa vendió más de 750.000 entradas. En Londres, en el estadio de Wembley, 350.000 personas acudieron a su serie de cuatro presentaciones.

Tras recibir un gran apoyo del público argentino, el artista británico decidió que era hora de regresar tras sus celebrados conciertos del Luna Park, en 2015, y del Estadio Único de La Plata, en 2017. Esta presentación en el Campo de Polo no hace más que confirmar su gran presente y su idilio con el público argentino.ß