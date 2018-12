Cuestionario Sehinkman: Malena Galmarini

Diego Sehinkman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018

Política y compañera de Sergio Massa, confiesa (recién ahora) que fue fan de Luis Miguel y que, para sus amigas, es la aburrida de su grupo. A su propio ego le pediría que alguna vez resurja

-Si la personalidad fuera una aplicación de celular y uno pudiera actualizarse, ¿qué mejoras vendrían en una nueva versión tuya?

-Ser menos autoexigente y menos enojona, incluso menos puteadora. Pierdo demasiada energía en el enojo. De todas maneras, con el tiempo algunas cosas las fui moderando. En definitiva, debería aprender a relajarme un poco más.Siempre me dicen que soy frontal. Más que la frontalidad me parece que un valor es la honestidad. Cuando era más chica era mucho más explosiva, ahora prefiero la honestidad a la frontalidad, que te puede llevar a lastimar mucho al otro.

-Escribile una breve carta a tu ego. Contale qué pensás del tamaño que desarrolló (o no desarrolló). Indicale qué esperás de él.

-La mayoría de las veces creo que no lo tengo tan desarrollado como debería (se ríe). Querido ego: Te escribo esta carta para pedirte que alguna vez resurjas, que me des más valor para hacer cosas que creo que tengo que hacer y muchas veces siento que no puedo. Crecé, pero no te conviertas en un enano dictador. Tener el ego un poco más desarrollado te quita timidez. Yo siento que eso es una falencia mía. A eso hay que sumarle mi gran autoexigencia, que a veces no me permite hacer cosas que después me doy cuenta de que sí tengo tela para hacer. Creo tener más límites de los que realmente tengo y eso es un obstáculo.

-Completá esta oración: "Dentro de un grupo, mi rol suele ser el de."

-La aburrida. ¡Te juro! No salgo, no fumo, no tomo alcohol, me voy a dormir temprano. ¡Soy un embole! No me río de los demás, no me gustan los chistes agresivos. Esa cultura donde la diversión es hacerle bullying a otro no me divierte, entonces soy la que todo el tiempo está poniendo paños fríos. Lo único que hago es bailar, me gusta mucho la música, pero la verdad es que en el resto de las cosas. mis amigas me dicen "vos sos la aburrida del grupo".

-"Era por abajo, Palacio": Si pudieras volver atrás un momento de tu vida, una jugada donde erraste la decisión, ¿cuál sería esa jugada y cómo la deberías haber definido?

-Ninguna. No lo digo por soberbia, sino porque lo que soy hoy tiene que ver también con las decisiones que tomé. Algunas en el momento me habrán parecido erradas, pero también me construyeron. Tengo ya 43 años y estoy contenta con lo que soy.

-¿Qué creés que se valora de vos en el ámbito laboral?

-Me gusta trabajar muchas horas, lo disfruto. Estoy formada y en lo que no lo estoy me ocupo de estudiar. Soy una todoterreno, no le escapo a la jeringa.

-Ejercicio de poder real: si te nombran ministra o secretaria de algún ámbito de tu interés, ¿cuál sería el primer cambio concreto y posible que implementarías?

-Me gustaría ser, por ejemplo, ministra de Educación y hacer todo lo que esté al alcance para que los chicos y chicas de Argentina o de la provincia -no me aclaraste si nacional o provincial-tengan buena formación. Para eso hay que tener un equipo capacitado, un buen liderazgo, un plan posible y un presupuesto adecuado. Si quiero hacer un montón de cosas y pongo dos pesos.

-Un momento de felicidad inolvidable:

-El nacimiento de mis hijos, porque con ambos tuve embarazos complicados. Cuando me dijeron que Tomás, que nació prematuro, no tenía nada, te imaginarás que por lejos fue la mayor felicidad de mi vida. También cuando me recibí de licenciada en Ciencia Política, o cuando Tigre ascendióa Primera. ¿Viste esas cosas que arrancás y decís "no sabemos hasta dónde vamos a llegar"? Ascendimos, jugamos la Sudamericana, la Libertadores, me acuerdo de la cancha llena, en la calle, una gran alegría colectiva.

-Un recital o concierto inolvidable:

-Ahora lo puedo contar porque está de moda, pero durante muchos años fue grasa: yo estuve en el recital que dio Luis Miguel en el Luna Park en 1986. ¡Mirá lo que te estoy confesando! Durante años no se lo podía decir a nadie. Mi mamá juntó los pesitos uno por uno, me llevó y se lo tuvo que fumar todo. Yo tenía 11 o 12 años. Ahora con la serie me enteré de que ese fue el último recital donde vio a su madre. Incluso me acuerdo de que le cantó una canción que se llama 'Marcela' y yo se la cantaba a mi mamá, que también se llama así. (se ríe). Tuve todos los casetes: Un sol, Directo al corazón, todos. Ese día mi mamá dijo: "Este chico está cambiando la voz, se le va a terminar la carrera". Mirá qué visionaria ( se ríe).

-Recordá alguna foto tuya de cuando eras chica. En un diálogo imaginario, ¿qué le dirías a aquella pequeña Malena de la imagen desde tu experiencia actual?

-No tengo muchas fotos de chiquita, en mi casa no había plata para sacar mil fotos. Mi mamá y mi papá vivieron años muy complicados y nosotros tuvimos muchas privaciones. Para ir al colegio me vestí de celeste mucho tiempo porque era la ropa que me pasaban mis primos. ¿Te acordás de la película La vida es bella? Mi mamá y mi papá se ocuparon, sobre todo mi vieja, de que no nos diéramos cuenta. Para los cumpleaños, como no teníamos ni para comprar golosinas ni galletitas, hacíamos bizcochuelos y festejábamos los no cumpleaños, como Alicia en el país de las maravillas. A esa nena de la foto le diría que a pesar de todo no hay que perder la alegría ni el empuje porque de todo se puede salir. Me vas a hacer llorar y no tengo ganas. Cuando hablábamos hace un rato de la autoconstrucción, tiene que ver con eso. Todo lo que me pasó construyó esta mujer que soy.

-Un papelón inolvidable:

-Un día que en el programa de Tinelli terminamos hablando de mis piojos. Fuimos con Sergio -yo detesto ir a la tele, me pone de mal humor, me da vergüenza- y ese día el programa estaba haciendo veintipico de puntos de rating. Y de repente, no sé cómo, terminamos hablando de que alguno de mis hijos me había contagiado piojos y de que esa tarde había estado sacándomelos. En un momento, dije: "¿Por qué estoy hablando de esto acá?". Al otro día me mandaron de Nopucid y de Zona Libre canastas con productos para que los pruebe.

Licenciada en Ciencia Política, es peronista y concejala del Frente Renovador. "Me agredís, te bloqueo", aclara en su cuenta de Twitter. Es mamá de Mili y Toto.