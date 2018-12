Copa Sudamericana | Cuartos de final Finalizado 2 Junior Luis Díaz 75 ' /

Rafael Pérez 93 ' 0 Defensa y Justicia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de octubre de 2018 • 19:00

Tuvo 75 minutos para soñar en Barranquilla, pero en la parte final se desmoronó el sueño de Defensa y Justicia. Y aunque no todo está perdido para el equipo de Florencio Varela en la Copa Sudamericana, la serie por los cuartos de final ante Junior se le puso cuesta arriba tras la derrota por 2 a 0, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana.

Cuando restaban 15 minutos, Luis Díaz puso en ventaja a los locales. Y aún así, la derrota por solamente un gol no era un mal negocio para Defensa, pensando en la revancha. Pero en tiempo de descuento, y mediante un penal convertido por Rafael Pérez, Junior logró un tranquilizador 2-0.

El jueves próximo, desde las 21.45, en el estadio de Lanús, donde Defensa y Justicia jugará como local, se realizará el partido de vuelta. El conjunto argentino no tiene muchas variantes: hacer dos tantos para soñar con los penales y no recibir tantos de Junior. Difícil, pero no imposible.