Aniversario: Zanella festeja siete décadas de existencia

La empresa lanzó una línea de utilitarios para celebrar su presencia en el país

25 de octubre de 2018

Los 70 años de presencia en el país y la fabricación de su moto número 2.400.000 fueron el marco para que Zanella relanzase, ante su red de concesionarios, los Force, los vehículos de su línea de fuerza que había presentado en la pasada edición de Expo Transporte, en sus versiones de cuatro y tres ruedas, y anunciara sus nuevos proyectos.

"Todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 70 años, los contratiempos, los triunfos y, sobre todo, la confianza y el cariño que la gente siente por esta marca nos impulsan y motivan a seguir apostando a la industria nacional, renovando nuestra oferta, ampliándola y respondiendo a las necesidades de cada vez más usuarios", aseguró Walter Steiner, presidente de Zanella.

Tras la convención anual de concesionarios que se llevó a cabo en Buenos Aires, Steiner explicó que la idea fue "buscar entre todos las mejores armas para salir de la crisis".

"Nuestro negocio depende de la economía del país. Entonces, cuando la soja está a más de 400 dólares las cosas van bien, pero cuando está a 300 es malo y nos ponemos cerca de una crisis", dijo, y añadió: "No queremos volver a la situación de 2002 o estar en la locura de que el dólar se dispare en 10 días y después se escapen las tasas".

Desde la empresa destacaron también la importancia de estimular la industria nacional frente a importaciones de vehículos de otros países, reclamando apoyo estatal ante "precios desleales" de marcas de la competencia.

Logística low cost

Al referirse a la línea Force, que se comercializa en versiones de cabina simple y doble, Steiner la definió como la "logística low cost", destacando que, a pesar de que fue diseñada para cargar hasta una tonelada, fue homologada para 690 kilogramos para evitar la necesidad de un chofer profesional, además de pagar menos seguros e impuestos y tener un motor que consume menos de seis litros cada 100 kilómetros.

El empresario recalcó que "los Force vienen de la mayor fábrica de camiones de China, Forton, con la mejor calidad. Cuando iniciamos el proyecto queríamos producir y nos comprometimos a integrar un 40% de partes nacionales en cinco años".

Según Steiner, el plan de producción local que la empresa presentó a la anterior administración estatal, cuando no se podían importar vehículos terminados si la balanza comercial resultaba negativa, apuntaba a "fabricar el primer año 1200 unidades, luego 2400 y llegar a 3600". Sin embargo, sostuvo que en la actualidad las cifras no están claras debido a la competencia con camiones similares importados. "Hay que ver cómo logramos tener el producto más competitivo para este mercado", dijo. "Tenemos un producto a un precio muy competitivo -continuó-, pero queremos generar este muy buen precio para el mercado con el mayor componente de trabajo nacional".

La compañía cuenta con 500 empleados, pero debió implementar una reducción horaria en algunas plantas debido a la caída en las ventas de alrededor de 40% en lo que va del año en el mercado, un número que es mayor en las ventas desde las fábricas a los concesionarios.

"Muchas fábricas, lamentablemente, han tenido que reducir personal. Estamos sufriendo bastante y este proyecto de fabricar los camiones de la línea Force nos puede ayudar a compensar en algo la caída en la fabricación de motos", agregó.

"En la Argentina, la mano de obra es un poco más cara que en Asia. Por eso, necesitamos alguna compensación; esperamos que el Gobierno nos ayude a que no todo sea al mismo costo, si no, no tiene sentido producir en el país sabiendo que es más costoso", dijo el directivo, quien insistió en el fomento del empleo a través de la competitividad y la industria nacional y no en las importaciones.