De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de octubre de 2018

Triste espectáculo

Es bueno que se celebren misas pidiendo por pan y trabajo, pero no lo es cuando los organizadores son sujetos requeridos por la Justicia y procesados por delitos. La Iglesia Católica ha dado un triste y vergonzoso espectáculo siendo cómplice de un acto político cuyo fin es dar cobertura a personajes corruptos que han llevado al país al estado de pobreza e indigencia actual.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Puentes

Sugiero a los columnistas de LA NACION que dejen de referirse al Papa como "pontífice", que proviene del latín pontifex, constructor de puentes. Visto que, en lo que concierne a la Argentina, no lo es.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Garantizar transporte

Resulta muy dificultoso gobernar un país donde las organizaciones sindicales decretan periódicamente huelgas generales por razones políticas o, peor aún, como un medio de presión mafiosa frente al avance de causas judiciales contra alguno de sus directivos.

Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población no está de acuerdo con estos procedimientos y que la única razón por la que se pliega a la huelga es por la falta de transporte, me pregunto si no habrá llegado la hora de tomar el toro por las astas y de que el Estado forme un cuerpo especial de conductores de subte y trenes que operaría exclusivamente los días de huelga. Quizá podrían ser policías o gendarmes en actividad, pero con un entrenamiento especial para estos casos.

Arturo Alonso Peña

DNI 8.341.060

Escuela sin paro

En mi carácter de directora de la Escuela Primaria 41 de La Plata, quiero manifestar mi disconformidad con la nota publicada el 19 del actual en la edición impresa: "No al paro: la escuela de un barrio pobre que, pese a la crisis, no perdió un solo día de clases", que no refleja nuestros dichos y sentimientos como comunidad educativa. Se expresa en la nota que consideramos "justo" el reclamo, pero que "no queremos sufrir descuentos", y nuestra postura es que existen otras formas de reclamar, entre ellas, el diálogo, sin interrumpir la continuidad de los aprendizajes. En otro pasaje de la nota, se hace mención a un supuesto informe que brinda la escuela a la Jefatura Distrital sobre los docentes ausentes en días de paro y esto no es así: la Inspección Regional no nos solicita "datos", sino solo los porcentajes de adhesión. Aprovecho para aclarar que nuestros temores no se refieren a descuentos, sino a los recursos de futuro de los que se priva a los alumnos si no hay clases.

Por otro lado, y con respecto a nuestro barrio, no lo consideramos "marginal", porque no está al margen de nada ni de nadie. Con relación a la calle y sus riesgos, son los mismos de cualquier calle del centro. Nuestra comunidad educativa está compuesta por familias trabajadoras y las situaciones relacionadas con el delito no son una de sus características. Nuestra institución educativa, como todas, abre puertas a mundos mágicos hacia el futuro. El viaje de egresados no es una prioridad, como tampoco lo es en muchísimas escuelas, y los viajes educativos no suplen viajes de egresados: son para promover aprendizajes significativos.

Como directora de la Escuela 41, estoy orgullosa de todos sus docentes y del esfuerzo que realizan cada día para cumplir con el objetivo de garantizar los aprendizajes de los niños para hoy y para su futuro.

Ana María Naya

DNI 10.353.021

Cuenta en Suiza

Me sorprendió leer que la Justicia había "descubierto" una cuenta en Suiza del señor Wagner. La cuenta por 20 millones de dólares forma parte de un patrimonio declarado en la última DD.JJ. de 1344 millones de pesos, cuyo origen está bajo sospecha. Yo suponía que el juez a cargo lo primero que haría sería pedir las DD.JJ. del empresario a la AFIP. Es más, ¿por qué repatriar los fondos por medio de la Justicia suiza? Si el señor Wagner está realmente arrepentido y quiere seguir libre, que transfiera los fondos de su cuenta suiza a Comodoro Py, más simple.

José M. Latugaye

DNI 8.533.264

Política y delito

Felicito a Jorge Fernández Díaz por su excelente columna "La política como fenómeno delictivo". Gran parte de nuestra ciudadanía muestra desprecio y desinterés por la política y probablemente no tenga incentivos para leer y reflexionar sobre este impecable texto, sin advertir que esta es la causa de nuestros males.

Por otro lado, seguramente esas mismas mayorías estarían muy interesadas en leer un artículo titulado "Nuestras vidas diarias en la Argentina como fenómeno delictivo", ya que nadie duda de los efectos que sentimos en carne propia.

El texto de ese hipotético artículo podría ser exactamente el mismo.

Ernesto Lacalle

DNI 13.433.451

Cenard: menos verde

Nuevamente leo con desconsuelo que terrenos estatales se venderán para un desarrollo inmobiliario. Estimados gobernantes de la ciudad, los habitantes necesitamos más espacios verdes no solo para recreación, sino también para lograr una ciudad saludable. Además, todos los días veo casas antiguas derrumbadas para construir torres y perder esa identidad única en América Latina. Más y más cemento, y menos verde. El Cenard es otro triste ejemplo de esto. ¿No es mejor arreglarlo y dejarlo como otra sede para deportistas de alto rendimiento? Esto beneficiará al deporte y aumentará el número de instalaciones, que nunca son suficientes. En Colombia lograron tener más deportistas generando más centros de alto rendimiento deportivo en todas las ciudades. El deporte aleja a los chicos de las drogas y los malos hábitos, y una estrategia a largo plazo que fomente este hábito nos beneficiaría. Prefiero que gasten mis impuestos en esto y no en una pista de running en la plaza del Museo de Bellas Artes, en una campaña para ser "buen vecino", en un parque en alto para unos pocos, en el desvío de una autopista para beneficiar a los que no pagan impuestos y perjudicar a los que si lo hacen, en subsidios a manteros ilegales y en tantos otros disparates.

Verónica María Carman

DNI 21.832.935

En la Red

Facebook

Tolerancia cero con los conductores de menos de 21 años en la provincia

"Las edades no tienen nada que ver, el daño que se causa es el mismo. El que conduce no tiene que beber. Tolerancia cero para todas las personas" - Marcela Verdeal

"Prohibir alcohol en los bares y boliches, la solución perfecta... " - Julio Biglieri

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)