La Voz Argentina: Gianinna Maradona sorprendió con su presencia en el reality

Durante la tercera jornada de audiciones a ciegas de esta semana los coachs se pusieron más exigentes, a tal punto que solo uno de los participantes llegó a la instancia de poder elegir a qué equipo quería pertenecer.

El primero en audicionar fue Agustín, un chico de 18 años de San Miguel. "Comencé a cantar a los 10 años y me di cuenta de que eso era a lo que quería dedicarme. Lo importante es perseverar", aseguró, antes de su presentación.

El tema elegido por Agustín fue "Con vos en el recuerdo", de Juan Rodríguez. Cuando recién comenzaba su presentación, Soledad Pastorutti giró su butaca para verlo. "Me encanta lo que hacés y me pone feliz que no se haya dado vuelta ninguno de mis compañeros, así estás en mi equipo", le dio la bienvenida la coach.

Luego llegó el momento de Nicolás, un muchacho de Zárate que logró cantar junto a su grupo en el Festival de Cosquín. Esta vez, eligió interpretar "Mía", de Armando Manzanero. A pesar de que ninguno de los cuatro coachs giró para verlo, elogiaron su performance.

La tercera en probar suerte fue la bahiense Lucía, una mamá de dos nenes que ama la música. En su audición a ciegas cantó "The Way You Look Tonight", de Frank Sinatra. El único en girar su butaca fue Ricardo Montaner , y por eso se aseguró que Lucía comience a formar parte de su grupo.

Patricio, un porteño de 24 años fue el siguiente. El muchacho es fanático de Soledad y espera que el programa lo ayude a desarrollar una carrera dentro del mundo de la música. En su audición, cantó "Amor de hielo", de Morat, pero no logró cautivar al jurado. Luego de su presentación, Soledad giró su butaca y lo reconoció. "Nos conocemos de la vida"; explicó y aseguró que la sorprendió "para bien". Luego, fue corriendo a abrazarlo. "Sos un referente para mí y una de las personas por las que elegí dedicarme a esto", le dijo él a modo de despedida.

Luego, Tini aprovechó para contarle a Montaner que de chica, disfrutaba de sus canciones junto a su mamá y le aseguró que escucharlo en vivo es "más mágico aún". Entonces, le pidió que cantara "Castillo azul" y él, por supuesto, accedió.

Después llegó Camila, una chica de 19 años de La Rioja. "Me gustaría hacerme escuchar, nada más", contó antes de cantar. El tema elegido para su audición fue "Once mil", de Abel Pintos. Los coachs se mostraron durante toda su presentación dudosos de girar. Al fin, con el último acorde, Tini decidió darse vuelta y así logró sumarla a su equipo.

El siguiente participante concurrió a su audición con una amiga famosa: Gianinna Maradona . A la hora de cantar, Pablo, de 33 años, eligió una canción de David Bisbal en estilo cumbia: "Hasta el final". Si bien los cuatro coachs disfrutaron sonrientes de su presentación, ninguno giró para verlo ni se enteró de la presencia de la hija de Diego en el set.

Celeste, de San Martín, fue la séptima en probarse frente a los coachs, cantando "Bad Romance", de Lady Gaga. Tini fue la primera en reaccionar frente a su particular y original versión, pero la siguieron la Sole y Axel . Por primera vez en la noche, entonces, una participante tuvo la chance de elegir equipo. Y decidió formar parte del team de la Sole.

