Mostaza asumió en Racing de Córdoba. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CORDOBA.- Reinaldo "Mostaza" Merlo vivirá un jueves muy especial: desde las 9.30 dirigirá su primera práctica e Racing de Nueva Italia, después de haber sido presentado anoche y de haber compartido un rato no solo con los dirigentes, sino también con los hinchas que fueron a recibirlo y hacerse fotos con él. "Estoy entusiasmado, es un desafío lindo", le dijo a LA NACION.

Su primer partido será el próximo domingo ante Deportivo Maipú; los cordobeses -últimos en la zona 3 del Federal A- se enfrentarán con los mendocinos que pelean la punta. Merlo insistió en que "las presiones no existen" y en que está "feliz, contento" con la decisión de venir a Córdoba.

A los 68 años y después de sufrir un infarto en marzo, que lo obligó a colocarse un stent, le repitió a este diario que está "bárbaro, cero kilómetro" de salud y con "muchas ganas". En agosto del año pasado regresó de Ecuador, donde dirigió tres partidos a Fuerza Amarilla hasta que lo echaron "con un puñal en la espalda". Apunta a Humberto Miranda, el preparador físico que terminó reemplazándolo en el cargo.

Con Racing de Córdoba, Merlo habrá dirigido 16 equipos, entre ellos el otro Racing, de Avellaneda, al que sacó campeón después de 35 años sin títulos. La última experiencia en la Argentina fue en Colón, de Santa Fe, donde estuvo solo cuatro partidos y fue despedido.

Lo sedujo la propuesta

De saco oscuro y camisa gris, dio la conferencia de prensa entre camisetas y banderas de Racing. "El fútbol es uno solo; el que sabe jugar juega en todas las categorías", afirmó cuando le transmitieron la duda de "si sabía" del Federal A.

De buen humor, señaló que cuando se hace el curso de entrenador "no lo hace pensando en dirigir la Champions League, la Copa Libertadores. Lo hace porque le gusta dirigir; me gustó la propuesta de los dirigentes y me vine". Varias veces insistió en que conoce que Racing "no está en una posición cómoda, pero me gustó el desafío y por eso estoy acá".

"¿Le preguntó a su amigo (Alfio) Basile cómo es Racing de Córdoba?", le consultó LA NACION. Es que "el Coco" dirigió a Racing en 1980 y lo convirtió en subcampeón del torneo Nacional de la AFA, en cuya final cayó frente a Rosario Central. "No, no lo consulté. Pero él siempre recuerda con cariño su paso por el club; vivió contento en Córdoba y la pasó bien. Le dieron un afecto fenomenal acá".

Merlo sostuvo que no extrañará la mesa de bar que comparte con Basile desde hace unos 30 años. "Estoy cerca, por eso decidí Córdoba en vez de otras propuestas del exterior. Me permite quedarme en la Argentina y moverme cerca de mi gente".

En la conferencia de prensa le pasaron un mensaje del periodista Horacio Pagani, otro de sus amigos: "Creo que vos vas a poder 'Mostacita'; te mando un abrazo; que tengas todo el éxito del mundo. Grande maestro".

La próxima semana se le sumará René "Polaco" Daulte, su histórico ayudante de campo y el preparador físico Hernán Giordanino. "Hay que tratar de ganar, eso está claro. Pero no hay presiones. Eso no existe. Tenemos que ir día a día; tenemos que pensar en el equipo del domingo".

"¿'Día a día' es la frase que reemplaza a la histórica 'paso a paso'?". Merlo rió y apuntó que "no, eso ya fue. Quedó atrás". Señaló que tiene "muy buenos" recuerdos y "cariño" por Belgrano, club que dirigió en el 2000, cuando estaba en la B. Fueron 22 partidos; consiguió cinco victorias, diez empates y siete derrotas.

Racing será el equipo número 16 en la carrera de Merlo como entrenador. Su último club fue Fuerza Amarilla, de Ecuador, el año pasado.

"Voy a hacer lo imposible para sacarlo adelante. Vengo observando el Torneo Federal A porque me habían hablado de Douglas Haig, de Pergamino. También vi al equipo en el partido de Copa Argentina ante San Lorenzo", comentó Merlo, cuyo debut con Racing será frente a Deportivo Maipú de Mendoza, el domingo a las 18, en el estadio Miguel Sancho.

Unas 200 personas hubo anoche en el hotel donde se lo presentó como técnico; llegaron hinchas de Racing pero también de otros clubes que querían saludarlo. Terminada la charla con los periodistas, Merlo estuvo casi una hora sacándose fotos y dando notas sin perder el buen humor pese a que el vuelo que lo trajo de Buenos Aires se demoró y llegó más tarde de lo previsto.

"Se los metió a todos en el bolsillo", comentaba la dirigencia. Hace unos días, cuando todavía había una danza de nombres de posibles técnicos, Merlo declaró que no había tenido contactos pero que le "interesaba la posibilidad" porque "es un club prestigioso y uno de los grandes de Córdoba". Así, arrancó con el pie derecho.