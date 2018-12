Martín Ocampo habló en exclusiva con Terapia de Noticias Fuente: Archivo

Así como sucedió el último 18 de diciembre, cuando la Cámara baja trató la reforma previsional, hoy se vivió un día de alta convulsión en la calle y en el recinto de la cámara de Diputados en el marco del tratamiento del presupuesto del año próximo. En este contexto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Martín Ocampo habló en exclusiva con el programa Terapia de Noticias , y dijo: "Si el operativo hubiera fallado, el Congreso no estaría funcionando".

Hasta el momento, el saldo de detenidos asciende a 26 personas. Respecto de los heridos, según el funcionario de Cambiemos, ni el SAME ni los hospitales públicos registraron atenciones a las personas que habían concurrido a la marcha, pero sí hubo muchos policías afectados. "Hay policías que están muy lastimados, por eso lamentamos este grado de violencia terrible. Hay muchos que se olvidan que los policías son trabajadores; hay que preguntarse qué pasa con sus familias, con sus compañeros, y no pensar que no son personas y que se los pueda agredir como si nada", subrayó Ocampo.

Ocampo: "Si el operativo policial hubiera fallado, hoy el Congreso no estaría funcionando" 03:00

Video

En diálogo con LN +, el funcionario detrás del diseño del operativo de seguridad reiteró varias veces lo "lamentable" de los hechos sucedidos hoy. "La violencia le trae muchos perjuicios a la Argentina", aseveró, y agregó: "Hay gente que cree que la violencia se puede ejercer como forma de acción política, y el Estado tiene la salvedad y resortes para responder y defender a la democracia".

Ocampo también fue consultado por los dichos de varios dirigentes opositores, quienes hablaron de infiltrados y de una situación orquestada. Al respecto, contestó: "No se puede opinar de eso, es un relato de novela más. El Gobierno quiere que el Congreso funcione como institución de la democracia, y aquellas personas que quieran reclamar, que lo hagan en paz. Todos los días en la Ciudad hay manifestaciones, las cuales se desenvuelven con total normalidad, ahora resulta que cuando el Congreso va a sancionar algo que algunos no les gusta el intento de movilizar no es así, sino generar algún tipo de disturbio para que el Congreso no funcione".

Hacia el final de su comunicación, Ocampo explicó que la policía de la Ciudad es siempre quien está a cargo de lo que sucede en la Ciudad, a menos que se den algunas excepciones. "Todo el sistema de seguridad público de la Ciudad de Buenos Aires está a cargo del gobierno de la Ciudad. La única salvedad, que es lo que sucedió en diciembre (estaba funcionando la OMC en este momento y ahora en el próximo mes va a ser el G-20) hay un comando unificado, es decir, las fuerzas federales toman el control de las fuerzas locales, en este caso, de la policía de la Ciudad. Por eso es que la fuerza federal intervino ese día, pero el resto de los días siempre interviene la policía dela Ciudad", detalló.