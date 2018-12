El "Cuervo" Larroque denunció que le arrojaron gas pimienta

El "Cuervo" Larroque cubierto en gas pimienta - Fuente: Twitter 00:09

24 de octubre de 2018 • 22:17

Al igual que cuando el Congreso Nacional discutió la reforma previsional, los alrededores se convirtieron en escenario de violencia política y social. Hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes en contra del tratamiento del Presupuesto 2019 y esto llevó a que un grupo de diputados opositores abandonaran la sesión y salieran a la calle. Uno de ellos fue Andrés "El Cuervo" Larroque quien denunció que fue rociado con gas pimienta.

El diputado nacional por el Frente para la Victoria se vio en un video difundido en redes sociales muy afectado por el gas que lanzó la policía. "Me tiraron algo, no sé qué es, no puedo abrir los ojos", contó a un periodista de El Grito del Sur, que se encontraba en las inmediaciones del Congreso.

Según informó la legisladora María Rachid en su cuenta de Twitter, Larroque fue atendido en la enfermería del Congreso.

En otro video difundido hoy se ve cómo Larroque junto a algunos diputados nacionales del Frente para la Victoria, como Horacio Pietragalla Corti, Adrián Grana y Mayra Mendoza, salieron por la parte de atrás de la Cámara de Diputados y se pusieron frente a uno de los camiones hidrantes de la Policía para impedir su paso. Al parecer, fue en ese momento en el que el diputado se vio afectado por el gas utilizado por la policía.

Diputados kirchneristas frenan el paso de un camión hidrante en el Congreso - Fuente: Plaza de Mayo 00:09

Luego, en el recinto, el dirigente de La Cámpora expresó su malestar. "Se están equivocando. Están haciendo las cosas mal hace mucho tiempo. Las cosas van a estar peor con este presupuesto", opinó.