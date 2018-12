Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de octubre de 2018 • 08:24

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana y giró al Senado el proyecto de presupuesto 2019 tras 18 horas de debate en el recinto y en medio de tensiones con la oposición, que rechaza los recortes en el gasto público y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

El oficialismo logró la media sanción con el apoyo de 32 diputados de la oposición: la votación concluyó con 138 a favor, 103 en contra y ocho abstenciones. Apenas se conoció la media sanción del proyecto para su envío al Senado figuras del kirchnerismo salieron al cruce.

El Presupuesto 2019 obtuvo media sanción en votación de Diputados - Fuente: HCDN 00:39

Video

"En la Argentina todos los programas de ajuste terminaron en crisis. ¿Por qué creen que esta vez no se va a hundir el Titanic?", criticó el diputado opositor Agustín Rossi (Frente para la Victoria-Santa Fe). "Este es un presupuesto lesivo para la Nación y nosotros no somos empleados de la señora [Christine] Lagarde ni del presidente [Mauricio] Macri , somos representantes del pueblo", sostuvo en referencia a la directora del FMI.

Además, Rossi se quejó de la modalidad de la votación. "Hicieron una sola votación particular con 136 artículos, lo cual es un hecho inaudito en la Cámara [baja], entonces la sesión terminó con escándalo", aseguró. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria-Partido Justicialista en la Cámara de Diputados planteó que el oficialismo "no respeta los reglamentos ni las normas mínimas" del funcionamiento del cuerpo.

"No pudimos dar el debate en particular del presupuesto y había una cantidad de artículos que seguramente la votación no hubiese sido igual que la votación que termino siendo. Termina una votación bochornosa", insistió.

Por incidentes dentro y fuera del recinto, la sesión entró en un cuarto intermedio - Fuente: HCDN 03:00

Video

El diputado Axel Kicillof (Frente para la Victoria-Ciudad de Buenos Aires), exministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner , se expresó en la misma línea. "Nos preocupa que votando así, de esta manera, le acaban de bajar la jubilaciones a los adultos mayores, le acaban de bajar los remedios al PAMI; le acaban de bajar el presupuesto a la educación, a la infraestructura de las escuelas; sacaron la plata a las cloacas; le sacaron plata a los sectores medios, un golpazo a la clase media; aseguraron un tarifazo mayor y ni siquiera pudimos discutir los artículos más graves que había", sostuvo.

"Han iniciado un nuevo procedimiento: levantar la mano y decir 'ya está'. Pero no es así", agregó.

Presupuesto: diputados kirchneristas le dieron una "banca a Lagarde" - Fuente: HCDN 03:31

Video

Rechazo opositor. Los sectores más duros rechazan los números del presupuesto por considerarlo "hecho a medida" de los intereses del FMI. Sin embargo, el macrismo logró el apoyo político de un sector del peronismo para sesionar y para darle media sanción a la iniciativa.

La negociación. Uno de los puntos claves que posibilitaron el avance del proyecto fue el acuerdo de la Casa Rosada con las provincias y con legisladores por los fondos que iban a cubrir las concesiones. Los cambios en el impuesto a los bienes personales representarán una caja de $35.000 millones.

El mensaje al FMI. El Gobierno buscaba tener aprobado el proyecto en Diputados para garantizarle al directorio del FMI, que se reunirá el viernes, que gran parte del arco político se comprometió a resolver el déficit fiscal. Se trata de un gesto político que pretende mostrar más solidez en las proyecciones económicas al momento de aprobarse en el organismo la segunda parte del financiamiento.