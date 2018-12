"Fue una invitación a aclarar todo lo que decía este sujeto", dijo el jefe del bloque de Pro

Después de la tensa sesión en Diputados por el presupuesto, el jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot , negó hoy que haya "invitado a pelear" a Leopoldo Moreau (Frente para la Victoria) y valoró a los legisladores de la oposición que "antepusieron la prudencia y la institucionalidad" por sobre "los insultos cobardes".

Ayer, Massot discutió con Leonardo Grosso (Red por Argentina) por los incidentes que se produjeron en los alrededores del Congreso. "¡No tengo ganas de hablar con vos! Están reprimiendo a mis compañeros", le dijo el referente de Movimiento Evita. En ese momento, Moreau se sumó a la discusión. "¡A vos te gusta la represión, Massot!", lanzó.

"¡Vamos afuera!", le respondió el jefe del bloque de Pro a Moreau. Daniel Filmus salió a defender a su compañero de bloque en medio de los forcejeos. A Massot lo tuvieron que agarrar entre Pablo Tonelli , Fernando Iglesias y Waldo Wolf.

En una entrevista que concedió a Radio Mitre esta mañana, Massot intentó aclarar el violento episodio ocurrido ayer en la Cámara baja. "No fue una invitación a pelear, sino una invitación a aclarar todo lo que decía este sujeto", sostuvo, según consignó la agencia Télam.

Para el diputado del Pro, es "indignante que, con una actitud muy poco frontal y sincera, cobarde, escondiéndose en una banca", Moreau lo haya insultado.

"No voy a decir si estuvo bien o mal lo que hice, yo sería parcial para juzgarlo, pero creo que cualquier persona de bien debe saber entender que yo no me jacto y que entiendo que damos mal ejemplo", apuntó. Y remarcó que "existe un límite".

"Lo mío no fue una actitud patoteril sino, como dirían en el código y en el derecho, en defensa propia", calificó.