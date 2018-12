Dalma Maradona se rió de las críticas a su pancita de cinco meses

Dalma Maradona responde a las críticas

Dalma Maradona está acostumbrada a recibir todo tipo de comentarios cada vez que publica una foto en sus redes sociales. Pero esta semana recibió uno bastante negativo que la dejó sin habla: sólo pudo reírse y contestar irónicamente. Fue cuando a pedido de sus seguidores, en Instagram, subió una foto de su pancita de embarazada. "¡Casi cinco meses de amor por vos, bebita linda!", escribió como epígrafe de la foto.

Al poco tiempo, Dalma recibió algunos comentarios negativos. "Me acaba de llegar un mensaje que dice que no tengo panza por tener casi cinco meses de embarazo", comenzó respondiendo el mensaje, que después le criticaba una parte de su cuerpo. Pero lejos de enojarse la hija de El Diez aseguró que le causaron gracia las palabras del seguidor y que por eso lo compartía con el resto de la tuitósfera porque sino a la "mala onda" no le hacía caso .

"Me pareció muy gracioso y, lejos de molestarme, me reí mucho, mucho, mucho con ese mensaje. ¡El que se enoja pierde!", comentó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe que espera su bebé junto a su flamante marido, Andrés Caldarelli. Recordemos que la pareja se casó en marzo y poco después la actriz anunció la feliz noticia.

