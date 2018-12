La caída de Cortez: de la pesca en Río Gallegos a ser parte de una red offshore

Carlos Cortez fue detenido hoy y estaría vinculado a los movimientos de dinero que hizo Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner

RÍO GALLEGOS.- Carlos Temístocles Cortez tenía apenas 9 años cuando empezó a pescar con una latita en la vera del río Gallegos, pasión temprana a la que sumó a sus amigos de toda la vida, Rubén y Daniel Llaneza. Nació allí una amistad que con los años se vería plasmada en los negocios.

Cortez creció entre Río Gallegos y Buenos Aires, pero la Patagonia siempre fue el lugar al que regresó y la base para desarrollar su pasión por la pesca como para construir su emporio de millonarios negocios, por los mismos que hoy quedó detenido al llegar al aeropuerto de Ezeiza de regreso de Miami. Los investigadores en la causa de los cuadernos de las coimas posaron la lupa sobre él, cuando advirtieron que fue uno de los que movió fondos para alimentar la red offshore de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner que compró propiedades en Miami y Nueva York, yque también logró expandir sus negocios por el mundo, según pudo reconstruir LA NACION.

Más de 30 años después de su primer día de pesca, y ya licenciado en Sistemas con experiencia laboral en varias empresas, Cortez desembarcaría a inicios de 2000 como gerente en el grupo de farmacias Llaneza, la empresa de sus amigos de infancia. Según la página web de la empresa, fue gracias al ingreso de Cortez al frente de la gerencia que la cadena farmacéutica se expande -hoy convertida en "Autofarma"- hasta abrir 22 locales en toda la Patagonia, donde emplea a 240 personas.

La expansión empresarial de Cortez se da a partir de 2004, cuando junto a los Llaneza conforman por lo menos siete sociedades dedicadas a la compra, venta, permuta, importación y exportación de medicamentos, productos químicos, farmacéuticos, implante y, en tanto, realizan convenios de prestación con obras sociales, públicas y privadas.

En 2013, Cortez desembarcó en el directorio de San-Up, empresa líder en nebulizadores a pistón y ultrasónicos y fue presidente del directorio hasta el año 2017, de acuerdo a registros oficiales consultados por LA NACION.

También diversificó sus negocios hacia el mundo de la construcción. En 2010 constituyó New Wall SRL junto a Luis Antonio Gugino, un hombre que comparte sociedades con Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, con quien también inscribió FMP Sociedad Inversora, lo hizo con la asistencia del escribano del poder K en la provincia, Leandro Albornoz.

La pesca y los negocios

La pesca no quedó fuera de sus negocios y en 2009, con uno de sus compañeros de aventuras, creó Autofly SRL. También publicó artículos en la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, sobre el permit la especie que presenta mayor dificultad técnica para su captura y de la que menos información disponible hay, según los expertos.

Según una entrevista a Cortez publicada en el sitio Flydreamers, donde lo consideran un referente indiscutido de la pesca con mosca en agua salada, menciona entre sus lugares favoritos de pesca a Key West, en los Cayos de la Florida, Placencia, en Belice, y Bahamas. En tanto que en su listado favorito de lugares para seguir pescando mencionó: Guanaja en Honduras; Dangriga, en Belice; Bimini y North Andros, en Bahamas. Y dijo que le gustaría intentar la pesca del permit del Indo-pacífico en Seychelles, Mauritius y Australia.

En el artículo publicado en la página de apasionados de la pesca, Cortez realiza un balance de su vida personal y la pesca: "La vida ha sido muy generosa conmigo en todo aspecto, en lo personal, familiar, profesional y social tengo más de lo que hubiera soñado en cualquier momento. Dentro de este amplio espectro de satisfacción la pesca juega un rol muy relevante, he intentado con éxito integrarla a los demás aspectos de mi vida, lo que me permite disponer de recursos para estar pescando con mucha frecuencia. En muchas situaciones puedo trazar un paralelo entre mi vida diaria y la pesca, notando que las mismas fortalezas y habilidades me permiten transitar esos caminos disfrutando y evitando conflictos. La observación, la investigación, la planificación, la mirada de largo plazo, la tolerancia a la frustración, el análisis de los éxitos y fracasos, la concentración, la toma oportuna de decisiones y las habilidades sociales son capacidades que trato de mejorar constantemente y la pesca me ayuda a potenciarlas".