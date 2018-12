Culture Club, la banda pop de los ochenta, regresa con un nuevo disco

Boy George, a los 57 años, lanza un nuevo disco con Culture Club, la banda que marcó los ochenta con sus hits

Boy George y Culture Club, la banda que marcó el sonido pop de los años ochenta con temas como "Do You Really Want To Hurt Me?" y "Karma Chamaleon", regresan a los estudios de grabación tras casi 20 años de ausencia discográfica con el álbum Life. En 2017, el grupo había pasado por Argentina haciendo sus clásicos como parte del operativo retorno, que había comenzado en 2014 como un primer encuentro nostálgico.

El nuevo disco, en cambio, es una manera de rescatar las raíces musicales de la banda. " Life tiene todo este grandioso sabor soul que nos caracteriza. Culture Club siempre ha sido muy ecléctico musicalmente, hemos usado nuestras influencias con bastante orgullo pero nunca nos hemos quedado en ningún estilo en particular. Siempre hay elementos de soul, de reggae, de rock and roll. Todo va a la mezcla y sale como somos nosotros", adelantó el líder de la banda

Su nuevo single "Let Somebody Love You", que en principio iba a formar parte de un álbum solista, terminó siendo el puntapié para un nuevo trabajo de Culture Club. También para este disco Boy George rescató material inédito que había quedado afuera del álbum Tribes. "El disco es una celebración de todas las cosas con las que crecí y que amé como adolescente", reconoció en una entrevista reciente el icónico cantante gay, que abogó por las minorías y por la cultura migratoria en los ochenta y los noventa.

En paralelo al renacimiento de Culture Club, el cantante y compositor, había lanzado en 2014 el disco solista This Is What I Do, que lo puso en carrera nuevamente después de un período errático, donde consumió drogas y fue encontrado culpable de encadenar a un modelo noruego en su apartamento londinense. En ese período, además, el músico bajó 20 kilos .

Con 57 años, Boy George actualmente practica el budismo y ya no es noticia por su vida privada. "Ahora seguramente soy algo más protector con mi vida personal. No quiero necesariamente contarlo todo como hacía antes. Ya no escribo de manera literal. Cuando era joven todo era casi como un diario: lo que sentía lo ponía en una canción y quería que todo el mundo la escuchara", contó el músico a la agencia DPA.