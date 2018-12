Se probó en Real Madrid, estuvo en el Mundial y el sábado debutaría en River

Alvarez con la camiseta de River: llegó en 2016 y es goleador de las inferiores Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de octubre de 2018 • 14:23

El foco de River está puesto en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Gremio. Tras la derrota en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo buscará la clasificación en Brasil y sólo le sirve un resultado: ganar.

Por eso el sábado, cuando reciba a Aldosivi por la Superliga, jugará con suplentes. Los titulares quedarán enfocados exclusivamente en la revancha con los brasileños. En el equipo que paró hoy, Gallardo incluyó a Julián Alvarez, un chico que ya tuvo sus primeros minutos en River pero que el sábado podría tener su debut oficial con el millonario en el Monumental.

Juega de delantero y le gusta tener "libertad". "No soy un delantero de área, me gusta arrancar desde atrás y jugar por todo el frente de ataque. No tengo una sola forma de definir, sino que lo hago de varias maneras. No me obsesiona ser goleador", contó al sitio de River.

Alvarez junto a Messi; fue sparring en el Mundial Crédito: Instagram

Alvarez apenas tiene 18 años y para él, todo pasó muy rápido. Hace unos meses firmó su contrato profesional y fue elegido entre los sparrings que viajaron a Rusia durante el Mundial para entrenarse con la selección de Jorge Sampaoli. Como todos, regresó con una foto junto a Lionel Messi. A la vuelta, otra noticia positiva: Gallardo lo incluyó en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y con la número 9 que había dejado Marcelo Larrondo.

Pero la historia de Alvarez comienza mucho más atrás. Nació en Calchín, un pequeño pueblo cordobés ubicado a la vera de la Ruta Provincial 13. Siempre quiso ser futbolista y se probó en varios equipos. A River desembarcó en 2016, pero tuvo una aventura antes: sus virtudes futbolísticas fueron examinadas nada menos que en Real Madrid.

Cuando se probó en Real Madrid: tenía 11 años y decidió volver por estar lejos de su familia Crédito: Instagram

Gustavo, su padre, es camionero. Mariana, su madre, maestra jardinera. A los 11 años, Julián probó suerte en la Casa Blanca. "Era muy chico, no me gustaba estar lejos de mi familia", le contó al sitio oficial millonario e una entrevista de aquella experiencia en la capital española. River lo encontró durante una prueba en 2015. "Sabía que las oportunidades se me iban a acabar", dijo, cuando aceptó el llamado del millonario.

El resto del camino se dio en las divisiones inferiores de Núñez. Hoy es el goleador de la reserva. Firmó un contrato por dos años con River y tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Dispuso de sus primeros minutos en su Córdoba natal, en el amistoso que el equipo de Gallardo perdió ante Talleres, a principios de septiembre. Hizo el gol. El sábado, podría debutar en el Monumental.

Alvarez, sin embargo, hoy jugó en el equipo titular ya que el cuerpo técnico quiere guardar para que esté en las mejores condiciones Rodrigo Mora. Ocupó su lugar. River formó con Franco Armani; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Joaquín Alvarez y Lucas Pratto.