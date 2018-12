33 razones para viajar al festival de Mar del Plata

Diego Batlle SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de octubre de 2018 • 13:28

1. Nueva conducción. Tras la efímera gestión del estadounidense Peter Scarlett, por primera vez Mar del Plata tiene una mujer a cargo de la dirección artística, Cecilia Barrionuevo, de larga experiencia dentro del equipo de programación y dueña de un creciente prestigio internacional. Debió lidiar con recortes presupuestarios -producto de una devaluación del peso que afectó a un festival con muchos gastos en dólares- que limitaron la cantidad de días, de películas y de proyecciones por título, pero la programación tiene ahora sí la solidez, la apuesta al riesgo y el perfil propio que tantas veces extrañó.

2. Apertura con risas. Como película inaugural se exhibirá Sueño Florianópolis, premiada (tragi)comedia de Ana Katz sobre un matrimonio en crisis (Mercedes Morán y Gustavo Garzón) que en 1992 viaja de vacaciones a Brasil con sus hijos adolescentes.

3. Cuarón, Netflix y el Oscar. Como film de clausura se proyectará Roma, regreso al cine mexicano de Alfonso Cuarón con el que ganó la Mostra de Venecia y es uno de los favoritos al Oscar.

4. Un mito de la actuación. Jean-Pierre Léaud, el Antoine Doinel de Los 400 golpes y otros films de François Truffaut, celebrará sus 60 años como intérprete, con una visita a Mar del Plata, que incluirá una masterclass y la proyección de cuatro de sus películas.

5. Y un mito de la dirección. Otro ilustre invitado francés será Léos Carax, realizador de culto con títulos como Mala sangre, Los amantes del Pont Neuf, Pola X y Holy Motors.

6. Estreno mundial en competencia. Reverenciada por la cinefilia más radical, la directora Rita Azevedo Gomes decidió lanzar su más reciente largometraje, A portuguesa, en la sección oficial.

7. La ganadora de San Sebastián. El español Isaki Lacuesta volvió una década después sobre los personajes de La leyenda del tiempo y con Entre dos aguas volvió a quedarse con la Concha de Oro del festival vasco.

8. El regreso de Barry Jenkins. Con Luz de Luna, que compitió en Mar del Plata 2016, Jenkins ganó el premio Oscar. Ahora, vuelve a la misma sección con su transposición de la novela If Beale Street Could Talk, de James Baldwin.

9. De Cannes a Mar del Plata. La ambiciosa y audaz Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel ( Los salvajes), se estrenó en Cannes y ahora será una de las dos representantes argentinas en la Competencia Internacional junto a Vendrán lluvias suaves, de Iván Fund.

10. Un italiano suelto en Estados Unidos. Roberto Minervini sigue indagando en las miserias y contradicciones de la América profunda con desgarradores trabajos como What You Gonna Do When the World's on Fire?, que compite luego de haber participado en la sección principal de la Mostra de Venecia.

11. Competencia Latinoamericana. La notable selección incluye los nuevos trabajos de cineastas como Julio Hernández Cordón, Ezequiel Acuña, Verónica Chen, Antonia Rossi, Gastón Solnicki y Carlos Echeverría.

12. Competencia Argentina. Alessia Chiesa, Martín Farina, Inés María Barrionuevo, Mónica Lairana, Georgina Barreiro y Natural Arpajou están entre lo nuevo de lo nuevo del cine nacional.

13. Estados alterados. Una nueva competencia se suma este año y está dedicada a la zona más experimental del cine contemporáneo con un mix de cortos, medios y largometrajes con apuestas muy radicales.

14. Mirada de género. En las distintas secciones, en la conformación de los jurados y en el equipo del festival se apunta cada vez más a la paridad de género. Las problemáticas de las mujeres en el cine serán también eje de varias actividades.

15. Work in Progress. Para descubrir el cine latinoamericano que vendrá compiten por los premios de posproducción los nuevos trabajos de cotizados realizadores como Camilo Restrepo, Jerónimo Rodríguez, Ivo Aichenbaum, Mercedes Gaviria, Edgardo Castro, Clara Picasso, Laura Citarella y Martín Shanly, entre otros.

16. Ocho horas (y pico) con Wang Bing. Una de las películas más largas de este año es Dead Souls, en el que Wang Bing reconstruye el plan de reeducación y "limpieza ideológica" del gobierno chino entre 1957 y 1978.

17. Joyas asiáticas. Además del film de Wang Bing, este año se exhibirán películas como A Land Imagined, del singapurés Yeo Siew Hua (ganadora del Festival de Locarno); AsakoI & II, del japonés Ryusuke Hamaguchi; Ash Is Purest White, del chino Jia Zhang-ke; y dos perlas coreanas como Burning, de Lee Chang-dong y Hotel by the River, de Hong Sang-soo

18- Vanguardia rumana. El nuevo cine rumano es siempre un must de todo festival y en esta oportunidad estará representado por I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians, de Radu Jude; e Infinite Football, de Corneliu Porumboiu.

19- Provocación británica. Desde In Fabric, de Peter Strickland, hasta Happy New Year, Colin Burstead, de Ben Wheatley, el cine inglés de culto estará presente ese año.

20. Maestro del documental. Un habitué del festival es el legendario director estadounidense Frederick Wiseman, de quien se proyectará la reciente Monrovia, Indiana, minuciosa exploracio´n de una pequen~a comunidad rural del Medio Oeste.

21. Grandes autores. The Wild Pear Tree, del turco Nuri Bilge Ceylan; La favorita, del griego Yorgos Lanthimos; y Doubles vies, del francés Olivier Assayas, son solo algunos de los títulos de directores de renombre.

22. Experimentación española. Tras exhibir Diamond Flash y Magical Girl, Mar del Plata presentará el esperado regreso de Carlos Vermut con la "almodovariana" Quién te cantará; mientras otro que vuelve es Albert Serra con Roi Soleil.

23. Descubrimientos del año. En la sección Nuevos Autores hay varios hits festivaleros como Wildlife, ópera prima como director del actor Paul Dano; o Still Recording, de Saeed Al Batal y Ghiath Ayoub, multipremiada en Venecia por sus registros directos de la guerra civil en Siria.

24. Música. La competencia Banda Sonora Original tiene valiosos títulos como Almost Fashionable: A Film about Travis; Carmine Street Guitars, de Ron Mann; y Los Knacks: De´jame en el pasado, de los argentinos Mariano y Gabriel Nesci.

25. Medianoches extremas. La muestra Hora Cero regalará films para cinéfilos amantes de los géneros como Mandy, de Panos Cosmatos; Freaks, de Zach Lipovsky y Adam B. Stein e Inuyashiki, de Shinsuke Sato

26. La serie (secuela) de Bruno Dumont. El director francés ya había entusiasmado a muchos hace cuatro años con su delirante serie P'tit Quinquin. En la segunda parte, titulada Coincoin et les z'inhumains, redobla la apuesta con los mismos personajes (y extraterrestres).

27. Homenajes y retrospectivas. El venerado comediante francés Pierre Richard será uno de los homenajeados de este año, mientras que la principal retrospectiva estará dedicada (con copias en fílmico) a Wolfgang Staudte (1906-1984), considerado uno de los grandes maestros del cine alemán de posguerra.

28. Hal Ashby. El apartado Generación VHS Presenta se concentrará en esta edición en dos clásicos del director estadounidense ( Harold & Maude y Shampoo) y en el reciente documental Hal, dedicado a su vida y su obra. 29- Restauraciones I. Entre las flamantes copias que se exhibirán aparecen películas extranjeras de Paulo Rocha, Dennis Hopper y Chantal Akerman, entre otros.

30. Restauraciones II. Tampoco faltarán copias recuperadas de films nacionales como El último malón (1917), de Alcides Greca; Prisioneros de la tierra, de Mario Soffici; La hora de los hornos, de Pino Solanas y Octavio Getino; y Señora de nadie, de María Luisa Bemberg.

31. Centenario de Ingmar Bergman. Mar del Plata no quiso quedarse fuera de las celebraciones y programó ochos largometrajes de y sobre el maestro sueco.

32. Formación de críticos. En colaboración con la FUC se realizará un taller para seis jóvenes criticos latinoamericanos, quienes además otorgarán el premio a la Mejor Ópera Prima del festival.

33. Contenidos inmersivos. Las nuevas tendencias y tecnologías tendrán su espacio con producciones VR como La secta del gatillo, del prolífico José Celestino Campusano; Garage Stories (cortos producidos durante el Festival de Sitges) y Metro veinte, cita a ciegas, primer proyecto inmersivo latinoamericano elegido por el Biennale College VR del Festival de Venecia.