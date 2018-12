Mirtha Legrand, sobre Esmeralda Mitre: "Por ahora no volvería a invitarla"

La conductora habló de su reciente disputa con la actriz Fuente: Archivo

Luego de que Esmeralda Mitre la describiera como una mujer "envidiosa y resentida" en diálogo telefónico con Intrusos, Mirtha Legrand no le huyó a la polémica que la une a la actriz y actual participante del certamen "Bailando por un sueño".

En un móvil con el programa Nosotros a la mañana, la conductora aludió a los dichos de Mitre y a la situación incómoda que se vivió en su ciclo nocturno, La noche de Mirtha. "No está centrada", aseguró, para luego referirse a la descripción que Esmeralda hizo de ella: "No me interesa. Ustedes me conocen, y el público también, y yo no soy nada de todo eso (...) al único al que envidio es al que come y no engorda", expresó entre risas La Chiqui.

Por otro lado, Mirtha ratificó que las preguntas y observaciones que le hizo a la actriz en su programa no estuvieron fuera de lugar. "Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no. Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien. No improviso todo, y a lo mejor la corté un poco, puede ser, pero porque no dejaba hablar a nadie; yo soy la conductora, yo pongo orden en el programa, y es muy difícil hacer un reportaje con ella", añadió. Ante la pregunta de si volvería invitarla a su mesa en un futuro cercano, Legrand fue contundente: "Por ahora no".

El origen de la disputa. Esmeralda visitó la mesa de Legrand el sábado y tuvo un entredicho con el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien se dirigió para hacer mención del trabajo de su exmarido Darío Lopérfido en la función pública. Molesta por sus palabras, Mirtha le puso un freno a Esmeralda. "Te pasás haciendo reproches. ¡Basta querida, basta! Me va a volver loca esta chica. ¡Qué difícil [es] hablar con vos! Todo te cae mal", le dijo Legrand tras volver de un corte que no hizo más que aumentar la tensión en el programa. Previamente, la conductora le había dicho a Mitre que a partir de ShowMatch había adquirido popularidad y que antes no era una figura conocida, comentario que no fue del agrado de la actriz.

Mientras tanto, Esmeralda se encuentra recuperándose de una fractura en dos costillas que le impide bailar el cuarteto en "Bailando por un sueño", por lo cual será reemplazada por Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo, Tyago Griffo.