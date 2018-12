Afirman que el celular de Trump está pinchado y que Pekín escucha todo

The New York Times reveló que los servicios de inteligencia chinos escuchan las conversaciones que mantiene desde sus teléfonos particulares Fuente: AP

25 de octubre de 2018 • 16:20

NUEVA YORK.- El gobierno chino tiene intervenido los celulares personales de Donald Trump , al que le escucha las conversaciones que mantiene con hombres de negocios, según un informe del The New York Times, que el presidente rechazó como un invento de la prensa.

The New York Times, que cita a altos funcionarios de gobierno, reveló que Trump fue advertido además que Rusia también interviene sus llamadas de forma rutinaria. Sin embargo, el magnate hasta ahora rechazó entregar los celulares.

Los servicios de inteligencia norteamericanos sostienen que China pretende utilizar lo que aprende de las llamadas personales de Trump -cómo piensa, qué argumentos defiende y a quién está dispuesto a escuchar- en su beneficio para las peleas comerciales.

Entre las personas con las que habla con esos teléfonos están el CEO del banco de inversión Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, o el magnate de los casinos Steve Wynn, que han mantenido nexos con Pekín.

"Los llamados expertos en Trump en The New York Times escribieron un largo y aburrido artículo sobre mi uso del teléfono móvil que es tan incorrecto que no tengo tiempo para corregirlo", respondió el presidente. "Sólo uso teléfonos del gobierno, y sólo un teléfono celular del gobierno raramente usado. ¡La noticia está tan equivocada!", agregó.

China reaccionó a la denuncia de espionaje bromeando con que lo que necesita Trump es comprarse un teléfono Huawei Fuente: EFE

También China definió como fake news la acusación sobre un presunto espionaje telefónico de Pekín, e incluso se permitió bromear sobre la calidad de los teléfonos a disposición de Trump, quien debería comenzar a usar celulares chinos.

"Al leer este artículo, siento que en Estados Unidos realmente hay algunas personas que están haciendo todo lo posible para ganar el premio al mejor guión en los Oscar", dijo la vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, en una conferencia de prensa.

La vocero agregó dos sugerencias dirigidas a la administración de Trump. "Si realmente están muy preocupados por teléfonos de Apple que están pinchados, entonces pueden pasarse a Huawei", dijo en referencia al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones de China.

"Si aún no están cómodos, entonces, para tener un dispositivo completamente seguro, pueden dejar de usar cualquier de comunicación moderna y cortar todos los vínculos con el mundo exterior", añadió.

