Friends , la brillante sitcom creada por David Crane y Marta Kauffman finalizó el 6 de mayo de 2004, luego de la emisión de 236 episodios, y de todas formas sigue fomentando debates en la actualidad. La publicación de I'll Be There for You: The One About Friends, flamante libro sobre la serie de la ex redactora de la revista People, Kelsey Miller, echó sal a la herida de la que muchos fanáticos todavía no pudieron recuperarse: el romance entre Joey ( Matt LeBlanc ) y Rachel ( Jennifer Aniston ).

"Cuando Kauffman y Crane se acercaron al cast en la octava temporada con la idea de que Joey iba a enamorarse de Rachel, todos se opusieron", escribió Kelsey en su libro, añadiendo más datos sobre el tópico. "LeBlanc dijo que era incestuoso, especialmente luego de que [Joey] cultivara durante años amistades con los personajes femeninos". Consultado por Miller, el actor confirmó las versiones. "Todo el mundo sabía que Ross y Rachel tenían que terminar juntos, pero estuvimos 10 años manteniéndolos separados", expresó.

Por otro lado, el productor ejecutivo del programa, Kevin S. Bright, confirmó en diálogo con Digital Spy lo incómodo que se sintió LeBlanc en dichas grabaciones. "No quería hacer esa historia, estaba firmemente en contra de la misma, y argumentaba que un amigo como Joey nunca le haría eso a Ross". Por su parte, Crane reconoció que esa subtrama de la serie era "un riesgo", pero que eventualmente iba a brindarles recompensas, como la nominación al Emmy que recibió LeBlanc "por su actuación tan conmovedora que hizo que nos olvidemos del factor incómodo de la historia".

Cuando llegó la novena temporada y los sentimientos de Rachel hacia Joey ya eran recíprocos, los actores volvieron a dudar. "Aniston quería dejar en claro que Rachel no estaba enamorada de Joey, que ella solo se sentía atraída por él, que era algo más divertido que emocional, porque de lo contrario un relato riesgoso iba a convertirse en imposible de mirar".

El año pasado, en una entrevista con la revista Elle, Aniston habló de esa unión televisiva tan controversial. "Siempre se trató de Ross y Rachel, las cosas con Joey no hubiesen funcionado, era algo más físico de amigos con beneficios", declaró la actriz.