Hugo Moyano: "Creen que amenazando a Hugo y a Pablo nos van a doblegar"

El líder camionero adelantó que podría haber un paro y acusó a los empresarios de seguir órdenes del Gobierno "en contra de los trabajadores"

25 de octubre de 2018 • 16:55

El secretario general del sindicato de los Camioneros, Hugo Moyano adelantó que si no hay un nuevo aumento salarial llamará a un paro y aseguró que las causas judiciales que involucran al gremio y a su familia por extorsión y desvíos de fondos millonarios son parte de una estrategia del gobierno para "doblegar" al movimiento sindical.

"Son cagones, se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional", lanzó Moyano desde un escenario montado en Callao y Bartolomé Mitre junto a su hijo Pablo, también investigado en varias causas judiciales.

"Nos amenazan, nos llenan de denuncias que no tienen que ver con la realidad. A eso lo llaman coraje. Y se arrastran como víboras frente al Fondo", siguió.

"Él cree que amenazando a Hugo y a Pablo nos van a doblegar. Están completamente equivocados. Porque nosotros no demostramos el coraje que ellos dicen demostrar contra los trabajadores. El coraje que tenemos nosotros son ustedes, compañeros. Y ellos no lo tienen", gritó.

La marcha que convocaron los Moyano ante el pedido de un nuevo aumento salarial - Fuente: Twitter 00:22

Mientras tanto, los presentes gritaban: "Huevo, huevo, paro, paro".

"Nosotros no estamos acostumbrados a arrodillarnos ante nadie, sólo ante Dios", continuó Moyano. "Les decimos a los señores empresarios, si no vienen con una propuesta seria, vamos a tener que ir al paro. No hay otra salida. Porque no lo entienden de otra forma".

"Aunque no estemos de acuerdo con el paro, no nos dan otra salida. No queremos perjudicar a nadie, pero este gobierno no nos da otra salida. Porque cuando ganaban muchísimo dinero no decían nada. Y a comida ha aumentado. Reclamamos lo que corresponde a una familia", siguió.

"Espero que los empresarios tengan conciencia de la responsabilidad que tienen y tengan en cuenta que los trabajadores permanecemos en el tiempo. En los años. Mientras los gobiernos pasan. Si ellos pretenden seguir con una buena relación, tienen que darnos una respuesta. Aunque el Gobierno los apriete. Porque el Gobierno se va", lanzó.

Pero aclaró la fecha: "Espero que el Gobierno se vaya en el 2019. Esto no se aguanta más".