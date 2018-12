The Marvelous Mrs. Maisel: todo lo que podemos esperar de la segunda temporada

La comedia de Amy Sheman-Palladino que arrasó en los Emmy estará de regreso el 5 de diciembre Fuente: Archivo

Milagros Amondaray

La nueva apuesta de Amy Sherman-Palladino , creadora de Gilmore Girls, The Return of Jezebel James y Bunheads, no podría haber salido más redonda. The Marvelous Mrs. Maisel , cuyo episodio piloto se estrenó en marzo de 2017, fue un triunfo de principio a fin, una comedia con el mismo ritmo vertiginoso de aquella serie protagonizada por Lauren Graham que tuvo su revival en 2016, pero más compacta y homogénea.

Rachel Brosnahan - una de las grandes revelaciones cuyo talento ya despuntaba en Orange Is the New Black y House of Cards- encontró un papel que le cayó como anillo al dedo: el de Miram "Midge" Maisel, una joven judía de 25 años que, a fines de los 50 en Nueva York, disfruta con su marido y sus dos hijos de una apacible y rutinaria vida acomodada. Sin embargo, cuando su pareja Joel (Michael Zedgen) la abandona súbitamente, Midge decide hacer catarsis en el mítico Gaslight Cafe, ratificando así su vocación de comediante stand up.

The Marvelous Mrs. Maisel - Trailer de la segunda temporada - Fuente: YouTube 02:04

Video

Esa es tan solo la premisa de una serie que avanza con presura en sus ocho episodios, y que alude no solo al rol de la mujer en un contexto dominado por el hombre - su narrativa es indiscutiblemente atemporal - sino también a la presión externa de los padres (aquí personificados por Marin Hinkle y el brillante Tony Shalhoub), y a la camaradería que se puede forjar con la cómplice menos pensada (Susie Myerson, manager de Midge, interpretada por una actriz fetiche de Palladino, la gran Alex Borstein).

Rachel Brosnahan, mejor actriz de comedia en los Emmy 2018 - Fuente: YouTube 03:21

Video

The Marvelous Mrs. Maisel arrasó en los premios Emmy de este año, donde obtuvo, entre otros, los galardones a mejor serie de comedia, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Tras una larga espera, finalmente la producción - que ya tiene tercera temporada confirmada - estrenó el flamante adelanto de la segunda entrega, que se podrá disfrutar a partir del 5 de diciembre por Amazon. Recordemos que Maisel se había despedido con el extraordinario capítulo "Thank You and Good Night", en el que su protagonista se planta sobre el escenario y se bautiza como "Mrs. Maisel", toda una declaración de principios tras el largo viaje de autodescubrimiento que atraviesa. Por lo tanto, la segunda temporada girará en torno a su paulatino avance en la escena cómica, mientras es requerida por las obligaciones familiares.

Rachel Brosnahan compartió el detrás de escena de The Marvelous Mrs. Maisel - Fuente: Instagram Rach 00:26

Video

"Vamos a explorar los tres diferentes y distintivos mundos de Midge. Ella es una madre, una hija, y 'un poco' una esposa. Cuando la dejamos en la primera temporada, es una mujer con un trabajo, que también intenta dominar el stand up. Esos tres mundos no funcionan muy bien juntos, por lo cual tengo muchas ganas de verla luchar para mantener esas identidades en simultáneo", le adelantó Brosnahan al portal IndieWire sobre la segunda temporada de una comedia imprescindible que, en esta oportunidad, regresará con 10 episodios.