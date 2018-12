Netflix: las seis lecciones que nos dejó House of Cards

Kevin Spacey, el protagonista de House of cards que tuvo que dar un paso al costado por denuncias de acoso Fuente: Archivo

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018

Después de casi seis años y seis temporadas House of Cards ( Netflix ) cambió el panorama del consumo y la producción audiovisual y le legó a la industria televisiva unas cuantas lecciones que debe recordar.

1. Netflix. Gracias a la serie que en 2013 se anunció que costaría 100 millones de dólares por dos temporadas de trece episodios, el gigante del streaming ingresó en el radar de los espectadores y la industria televisiva.

2. Maratón. El 1° de febrero de 2013 estuvieron disponibles los trece episodios de la primer temporada. Electrizantes, intensos y, sobre todo, disponibles todos en el mismo momento, el ciclo empezó a educar y tentar al público con el consumo de series como atracón.

David Fincher, en la presentación de House of cards en Londres, en 2013 Fuente: Archivo

3. Director de prestigio. Años antes de que Steven Soderbergh, los hermanos Coen, Alfonso Cuarón y Martin Scorsese decidieran asociar su nombre y su prestigio con Netflix, estuvo David Fincher . El realizador de Red social decidió producir la serie y para reafirmar su compromiso con el proyecto dirigió los primeros dos episodios de la serie.

4. Del Oscar a la TV. Ahora ya parece una cuestión del pasado lejano pero hubo un tiempo, largo, en el que los actores de cine no trabajaban en televisión. Salvo en contadas excepciones y para proyectos especiales esa regla no escrita era aun más cierta para los intérpretes ganadores del Oscar. Spacey rompió con esa tradición al aceptar el personaje protagónico de House of Cards . Su condición fue sumarse también como productor, otra novedad para la industria.

Michael Kelly, sobre el éxito de House of Cards: "El poder es algo muy interesante de ver" 03:07

Video

5. Semillero de talentos. Según Michael Kelly haber interpretado a Doug Stamper cambió su carrera en un 1000 por ciento. Pero la suya no fue la única trayectoria que se beneficio por participar de House of Cards. De hecho, a un par de actores con papeles secundarios les fue aun mejor. Mahershala Ali que interpretó al lobista Remy Danton hasta la temporada cuatro, luego participó en la premiada película Luz de luna por la que ganó el Oscar a mejor actor de reparto y ahora es el protagonista de la nueva temporada de True Detective . Por otro lado, Rachel Brosnahan que en la serie interpretaba a la sufrida Rachel Posner ahora es la protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel por la que ganó este año el Emmy a mejor actriz de comedia de comedia.

Kevin Spacey, afuera

6. No va más. En plena ebullición del movimiento #metoo, las acusaciones de acoso y abuso sexual que recibió Spacey marcaron un antes y un después en Hollywood. En poco tiempo el actor, uno de los más respetados y prestigiosos hasta el momento de las denuncias, fue borrado de la película Todo el dinero en el mundo, de Ridley Scott, en la que tenía un papel secundario y despedido de la serie que lo tenía como protagonista y símbolo. El mensaje fue claro: Hollywood implementó la tolerancia cero para los abusadores.

House of cards - Trailer oficial de la temporada 5 01:22

Video