Noche de Brujas, según Tim Burton

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 00:10

Las brujas de los cuentos ya no son como antes. Por suerte. Ya no se comen a los chicos al horno como la de Hansel y Gretel ni convierten a los príncipes en sapo y esas cosas malvadas. Las brujas modernas tienen que ocuparse de problemas serios: ahí está Winnie, la preferida de los chicos de jardín, que es muy torpe y distraída y se equivoca con los conjuros. También, Frígora, la protagonista de Brujas con poco trabajo, de Silvia Schujer, que publica un aviso en un diario en busca de algún puesto porque las princesas y los dragones coparon los libros para chicos. El mejor ejemplo (y el más reciente) que encontré es ¿Tiene un libro de brujas?, de Adriana Fernández, que abre con un cuento genial centrado en una bruja "mal llevada" que se va a vivir a la casa de una chica fanática de los cuentos de brujas pero que, en realidad, no entiende nada de nada de brujas de verdad.

Como el miércoles 31 es Noche de Brujas, hoy les presentamos historias con brujas copadas para disfrutar en familia y actividades para hoy y el resto de la semana en librerías porteñas y espacios culturales.

Como dato final, una pregunta a modo de desafío: ¿sabían que Jack Skellington, protagonista de El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, nació en un poema que el director y guionista escribió en la década de 1980, varios años antes de filmar la película? Si no la vieron, no se la pierdan. Y les recomiendo, también, no dejar pasar el libro La melancólica muerte de chico ostra (Anagrama), escrito y dibujado por Burton.

Lecturas

Serafín, el escritor y la bruja

Serafín, el escritor y la bruja, de Claudia Piñeiro (Alfaguara). Las historias de Serafín, un chico con pocos amigos; Felipe, un escritor desganado; y Amanda, una bruja poco convencional, se cruzan una Noche de Brujas y sus vidas cambian para siempre. Es ideal para lectores de 8, 9 años en adelante. La autora de best sellers para adultos, como Las viudas de los jueves, escribió también la novela Un ladrón entre nosotros, para adolescentes, y El fantasma de las invasiones inglesas, de narrativa histórica, publicadas por Norma.

La bruja Kukuma

La bruja Kukuma, de Gabriela Keselman (Planeta). Con ilustraciones de Marina Zanollo, este libro de la serie Amarilla del catálogo de Planeta Lector comienza así: "Hay brujas malas. Hay brujas buenas. Y hay brujas indecisas. El lunes se preguntan: ¿Quiero ser mala? El martes se preguntan: ¿Quiero se buena? Y así siguen, piensa que te piensa, duda que te duda, sin saber qué clase de brujas quieren ser". Eso le pasa a la bruja Kukuma, que -como toda buena o mala bruja- tiene un gato. El suyo se llama Puaj. Kukuma, además de indecisa, es muy curiosa. A los más chicos les va a encantar este cuento, ideal para leer en casa y en la escuela. Otro título "embrujado" de Planeta Lector es Yo soy una bruja, de Ana María Shua, ilustrado por Mariana Ruiz Johnson, con una brujita aprendiz, de la colección Pequeño Astronauta, para los más chicos.

Príncipe y sapo, de Jonathan Emmett y Poly Bernatene (unaLuna). Ya que hablamos de brujas que convierten a príncipes azules en sapos verdes, les recomiendo este divertido cuento para chicos y chicas de 5,6 años que da una vuelta al tema del famoso embrujo. Tres hermanas (dos soñadoras y una, más bien realista) se encuentran con un sapo de jardín que fantasea con ser un sapo encantando de cuento. Y, por un tiempo, logra convencer a dos de las hermanas (las soñadoras, claro) de que es un príncipe encerrado en ese cuerpo verde y pegajoso por culpa de un hechizo. Por suerte, la hermana menor (la más realista) sospecha algo. Con preciosas ilustraciones de Bernatene, es un libro ideal para los que disfrutan de los cuentos clásicos y también de los modernos.

Príncipe y sapo

Noche antigua, de David Álvarez (Fondo de Cultura Económica). Un álbum silencioso que narra con imágenes una historia inspirada en leyendas mexicanas. Un conejo y un tlacuache (especie de marsupial autóctona de México y Centroamérica) "compiten" por extraer el néctar de la luna y con esa competencia arruinan la luna y la noche. Por las ilustraciones de este bellísimo libro de la colección Los Especiales de A la orilla del viento, del FCE, el autor fue seleccionado para la exposición y el catálogo de la Feria del Libro Infantil de Bologña de 2015.

Noche antigua

Isadora Moon celebra su cumpleaños, de Harriet Muncaster (Alfaguara). Adorada por las chicas, Isadora es la protagonista de una colección ilustrada en rosa y negro. Mitad hada, mitad vampiro, en esta historia Isadora festeja su cumple con una fiesta "normal", como las de sus amigos de la escuela. Pero, claro, en la casa de esa familia "muy normal" no será sencillo organizar un festejo sin un toque de magia. Al final, el libro ofrece un test para descubrir si los lectores se parecen a un hada o a un vampiro. Otro título reciente de la misma serie es Isadora Moon se mete en un lío, que cuenta el problemón que se arma cuando Isadora recibe la visita de su prima Mirabella, que es mitad bruja y mitad hada. Juntas cumplen el sueño de hacerse diminutas por un rato para jugar adentro de la casa de muñecas. Todo marcha muy bien hasta que Pinky, el peluche favorito de Isadora, también se vuelve pequeñito para compartir el juego con las chicas. Ahí comienza una serie de travesuras que van complicando el día de la protagonista y de su familia poco convencional.

Para agendar: el miércoles 31, a las 17.30, en la librería El Ateneo Grand Splendid (Av. Santa Fe 1860) habrá una celebración de Halloween para chicos y chicas de 4 años en adelante con un taller de juegos inspirado en Isadora Moon. Los que quieran puedan ir disfrazados de bruja, vampiro, hada o monstruo. "Tarde de Halloween" tendrá, entre otras actividades, una jornada de narración de los libros Terrorcitos, de Liliana Cinetto, y de Las brujas Paca y Poca, de Cristina Portorrico, ilustrado por Poly Bernatene, en la librería Yenny de Belgrano (Av. Cabildo 1978), a las 17.30.

Las brujas Paca y Poca

Otras actividades con brujas

Noche de brujas en el Museo de Ciencias

Como en años anteriores, el Museo de Ciencias Bernardino Rivadavia, ubicado en Parque Centenario (Av. Ángel Gallardo 490), organiza una Noche de Brujas entre esqueletos de dinosaurios y otros animales prehistóricos. El próximo viernes (2 de noviembre), entre las 20 y la medianoche, habrá actividades especiales para chicos y grandes: actividades artísticas, mesas de ciencia, visitas guiadas, lecturas de cuentos de terror, desfile de disfraces y charlas científicas. Allí también los asistentes pueden concurrir disfrazados. El valor de la entrada es $100, pero los menores de 6 años entran gratis. Atención: no se suspende por lluvia. La programación se puede consultar online: www.macnconicet.gob.ar/event/noche-de-brujas-en-el-museo

Cuentos policiales

En el marco del festival de novela negra BAN!, hoy a las 12 en el Centro Dailan Kifki de la Biblioteca Nacional, organiza una lectura de cuentos policiales en la explanada Juan José Saer (Avenida Las Heras y Agüero), recomendada para chicos de 12 años en adelante. Participan Pablo De Santis, Franco Vaccarini, Horacio Convertini, Cristina Manresa, María Fernanda Maquieira, Inés Grimland, Vicky Bayona y Ernesto Mallo. Entrada libre y gratuita.

Poesía susurrada

Esta tarde, de 15 a 18, se realiza una nueva edición del ciclo T-Leo Veo, en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación (Alsina 1835). Además de proyecciones de cine, talleres y espacio de lectura, quienes quieran probar la experiencia de la poesía susurrada al oído tendrán su oportunidad: en el hall habrá susurradores y susurrantes dispuestos a compartir poemas con chicos y grandes. A las 17, en el auditorio, la susurradora Diana Tarnofki interpretará el espectáculo de narración oral Mar de historias. Entrada gratis.