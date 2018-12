Series: para volver a verlos

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018

Adam Sandler

Fuente: LA NACION

100% Fresh

Disponible en Netflix

Para muchos, Adam Sandler es sinónimo de esas comedias mediocres que Netflix se empeña en producirle. Y aunque no se sepan las cifras de espectadores, su frecuente aparición en el sistema de streaming delata su éxito. Inexplicable ante la evidencia incontestable de que películas como The Ridiculous Six o Sandy Wexler -por citar dos films que realizó para la plataforma- están lejos de las comedias como Un papá genial o El aguador. Sin embargo, cada tanto Sandler nos recuerda de su talento. Sucedió con No te metas con Zohan, con Como si fuera la primera vez y, especialmente, con La mejor de mis bodas, una comedia romántica cuyo espíritu entre inmaduro y sentimental reaparece en 100% Fresh, su nuevo especial de stand-up. De regreso al escenario después de 22 años, el actor -que comenzó su carrera cantando irreverentes canciones en Saturday Night Live- construyó a partir de las presentaciones de la gira en la que fue probando los nuevos temas y chistes una hora de comedia al mismo tiempo liviana y trascendente.

Jason Ritter

Fuente: LA NACION

Kevin Probably Saves the World

Disponible en Netflix

Recomendar una serie cancelada nunca es buena idea. Especialmente si, con la esperanza de conseguir una segunda temporada, sus creadores no le dieron un cierre definitivo a la historia. Sin embargo, Kevin Probably Saves the World, es la excepción. La razón es muy concreta: el protagonista de esta comedia dramática con elementos fantásticos es Jason Ritter, un actor que todavía busca de la serie que acompañe su calidad como intérprete. Por un tiempo la tuvo en Parenthood, aunque en aquella ficción su papel era secundario. En Girls, otra serie coral, le volvió a tocar interpretar al maduro novio de la patológicamente inmadura Shoshanna (Zosia Mamet). De hecho, Ritter siempre aparece cuando se necesita que un personaje atraiga el interés de los espectadores con pocas escenas. Sin embargo, en la notable Kevin Probably Saves the World, él es el protagonista y centro emocional de una historia que lidia con el significado de la familia, el duelo, las expectativas de la vida moderna y la espiritualidad. Y lo hace con humor

Robert Patrick

Fuente: LA NACION

Lore y Scorpion

Disponibles en Amazon Prime Video y Flow

Hay actores que trabajan durante décadas y nunca consiguen ese papel que los vuelva reconocibles para el público. Y hay otros que cuando lo logran se pasan el resto de su carrera tratando de que los espectadores olviden a ese personaje icónico con el que serán identificados para siempre. Robert Patrick no parece preocupado con el hecho de que después de encarnar al villano de Terminator 2, el implacable y mutante robot a la caza de Sarah Connor, cualquier otro personaje que intente será comparado con aquel. Y por eso trabaja y trabaja sin parar. Fue un amargado licántropo en True Blood, un peligroso motoquero en Sons of Anarchy y es un agente del FBI en Scorpion, como lo fue en Los expedientes X. Sus personajes coquetean con la mirada que insinúa algo de amenaza y peligro, la misma que lo volvió un favorito de los fanáticos de Terminator de James Cameron. Esa mirada se adivina también detrás de la barba tupida y el vestuario de época en un episodio de la serie de terror Lore, basada en un podcast dedicado a revisar leyendas populares norteamericanas.