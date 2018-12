Caroline Wozniacki sobrellevó un duro momento Fuente: AP - Crédito: Vincent Thian

25 de octubre de 2018

La tenista Caroline Wozniacki , actual número 3 del circuito femenino, confesó que en septiembre pasado le diagnosticaron artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que causa inflamación de las articulaciones y fatiga, y que está tomando medicamentos que, cree, no le afectarán su carrera deportiva. La danesa contó que comenzó a notar síntomas de fatiga después de Wimbledon, donde perdió en la segunda rueda, y que una mañana no pudo levantar los brazos sobre su cabeza.

"Al principio fue un shock, solo sientes que eres la atleta más en forma que hay, o eso estaba en mi cabeza y de repente tienes que lidiar con esto (.) Ha sido muy duro asimilarlo. Después del Abierto de los Estados Unidos tuve que averiguar qué estaba pasando realmente. Entonces fue cuando lo descubrí. Fui a ver a uno de los mejores médicos que hay y empecé el tratamiento", contó Wizniacki, tras perder frente a la ucraniana Elina Svitolina por 5-7, 7-5 y 6-3 y quedar eliminada en el Grupo Blanco del Masters de Singapur .

Wozniacki, de 28 años y ex número 1 del ranking, esta temporada ganó el Abierto de Australia, su primer trofeo individual de Grand Slam. "Obviamente esta enfermedad no es ideal para nadie y menos cuando eres una atleta profesional, pero al final encuentras un plan, investigas y, afortunadamente, ahora hay cosas excelentes que puedes hacer al respecto", contó la tenista.

"Aprendes cómo hacer frente después de los partidos. Algunos días te despiertas y no puedes levantarte de la cama y solo tienes que saber que es así, pero otros días vives y estás bien (.) Creo que no quería hablar de eso obviamente durante el año porque no quiero darle ventaja a nadie o pensar que no me siento bien", agregó la jugadora que posee 30 títulos de single y 24 finales.

"Ahora estoy contenta de haber terminado la temporada y poder controlarlo un poco más y descubrir un plan para controlarlo aún mejor en el futuro", indicó Wozniacki, luego de sorprender al mundo del tenis con su confesión.