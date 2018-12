Un ciclo de cine y TV que exalta el recuerdo

Alexis Puig, el conductor ideal para entretenerse e informarse Crédito: Facebook

Paola Florio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018

El sábado a las seis de la tarde no es un horario que suene muy tentador para subirse a un proyecto radial, pero el periodista de espectáculos especializado en cine Alexis Puig se animó al desafío y desde marzo, conduce #CulturaPop en Pop Radio 101.5. Un programa ideal para aquellos que quieren estar al día con los estrenos, conocer el trasfondo de las grandes (y pequeñas) producciones y dar una vuelta por el pasado. Y mal no le va, ya que los fanáticos del cine, las series, el animé, el manga y los videojuegos encontraron un espacio de los que no abundan.

Junto con el locutor y cinéfilo Gustavo Galván y Franco Celentano, especialista en cómics y coleccionista, entretienen a la audiencia mientras repasan los estrenos cinematográficos y revelan detalles de las series actuales. Además, aprovechando que por sus múltiples trabajos Alexis tiene presencia en todos los festivales y lanzamientos internacionales, logran conseguir entrevistas con personajes destacados. Por el programa ya han pasado Guillermo del Toro (ganador del Oscar a mejor director), J.A. Bayona (realizador de la última entrega de Jurassic World), Álex de la Iglesia, Michael Douglas, Jason Statham, Paul Rudd, Danny Trejo, Denzel Washington, Javier Bardem y Mark Hamill, entre otros.

Pero más allá de los nombres y las estrellas, lo que tracciona cada vez más oyentes es el segmento retro. Es que Alexis revive momentos claves de la infancia de los argentinos, aquellos que tuvieron que ver con el cine y la TV que nos marcaron de niños. Con cortinas originales, audios de escenas emblemáticas y recuerdos muchas veces en boca de los mismos protagonistas, repasan series, programas de televisión y películas que se han transformado en objeto de culto. Es un espacio en donde conviven Titanes en el ring con El Zorro, el Chavo y hasta con Marty FcFly de Volver al Futuro.

¿Por qué entonces escuchar un sábado a la tarde un programa sobre cine y series, si tenemos todo al alcance de la mano en cualquier buscador de nuestro celular? La clave del ciclo, lo que le da un valor diferencial, es justamente este viaje al pasado que toca la fibra más íntima de los nostálgicos. Cada emisión, prepara data y audios de series viejas, personajes, cortinas de programas, diálogos memorables y hasta recuerda golosinas que ya no existen. Además, entrevistan a actores, directores o gente del área técnica que trabajó en programas míticos. Un momento valorado por los fanáticos fue cuando los visitó Natán Solans, el hombre que hacía las caretas de Mario Sapag en Las mil y una noches, el Androide para Titanes en el ring y los efectos especiales en El pulpo negro con Narciso Ibáñez Menta.

Además, los oyentes participan cada semana por premios que incluyen productos oficiales de las películas en cartelera, colecciones de DVD, figuras de acción y entradas para ver los estrenos de la semana.

En la era dorada del streaming, en que las series y los estrenos son tema de conversación diario en cualquier grupo o red social, la presencia de #CulturaPop en el dial viene a sumar una alternativa para estar siempre actualizados y para, por qué no, emocionarse un ratito recordando la infancia un sábado a la tarde.

Cultura Pop

Sábados, de 18 a 20

FM Pop, 101.5