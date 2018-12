Por el mundo: entre Lamborghini y Genesis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

La Lamborghini Espada en Abbey Road

Un Lamborghini Espada en Abbey Road. La marca de Sant'Agata Bolognese eligió Londres para festejar el 50° aniversario de esta espectacular coupé diseñada por Marcello Gandini (Bertone), que se fabricó entre 1968 y 1978. ¿Y qué calle más icónica que la que inmortalizaron The Beatles para hacerlo posar? En efecto, Lamborghini sacó esta Espada 1976 de su museo y la llevó a Inglaterra para celebrar el medio siglo del modelo. Se trata del chasis N° 9090, una serie III que primero hizo escala en el cuartel general del Royal Automobile Club (RAC), en Pall Mall. Fundado en 1897, es considerado la cuna del automovilismo británico. Luego, la Espada viajó a la mítica Abbey Road, donde en el N° 3 (en los no menos famosos estudios de grabación Abbey Road), hace también 50 años, The Beatles grabaron su famosa Hey Jude. Gracias a los genios de Liverpool, la esquina que cruzaron descalzos es hoy un ícono londinense.

Premio al Genesis G80. La marca de autos de lujo del Grupo Hyundai sigue cosechando premios. Esta vez fue para este modelo, que quedó al frente del ranking de la categoría Near-Luxury Cars de los Strategic Vision Total Quality Awards. Strategic Vision es una consultora especializada en el análisis de la industria automotriz, que realizó una encuesta entre 44.000 compradores de vehículos nuevos después de usarlos más de 90 días para confeccionar estos rankings en función de respuestas objetivas y subjetivas sobre el auto que compraron. El G80 tiene tres motorizaciones: V8 5.0 L; V6 3.8 L y V6 3.3 L biturbo.