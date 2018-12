| Lanzamientos

Fuente: LA NACION

Gabriel Plaza SEGUIR Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018

St. Vincent

Masseducation: "Slow Disco", "Savior", "Masseduction", "Sugarboy", "Fear the Future", "Smoking Section", "Los Ageless", "New York", "Young Lover" y otras (Loma Vista Recordings).

Por Sebastián Ramos

A veinte años de aquel maravilloso "desaprendizaje" hecho disco por Lauryn Hill tras la separación de su grupo The Fugees (The Miseducation of Lauryn Hill), Anne Clark, mejor conocida como St. Vincent, pide ahora educación en masa, con una versión para piano y voz de su último disco, Masseduction (Seducción en masa), editado el año pasado. Acompañada por el pianista y productor Thomas Bartlett (que colaboró tanto con David Byrne y Sufjan Stevens como con The National o Yoko Ono), St. Vincent desnuda una a una las canciones de pop plástico en anabólicos que publicó en 2017 (con la excepción de "Dancing With a Ghost"), mostrando así una visión que desde el vamos se asume intimista, pero siempre intensa y repleta de sexualidad.

Un buen ejemplo de ello es "Sugarboy", una pieza agridulce que apenas parece una prima lejana de la original, con un contrapunto entre piano y voz que rompe con cualquier monotonía que pueda encontrarse en este tipo de ejercicio de estilo. De la melancolía al juego experimental, canciones como "Savior", "Pills" o "Smoking Section" aparecen como guías de una suerte de segundo capítulo del programa "educacional" de Anne Clark.

Fuente: LA NACION

Wayne Shorter

Emanon: "Pegasus", "Prometheus Unbound", "Lotus", "Three Marias", "Lost and Orbits Medley", "She Moves Through The Fair", "Adventures Aboard The Golden Mean" (Blue Note).

Por Sebastián Chaves

Como si no hubiese dicho demasiado ya en sus ricas seis décadas de carrera, Wayne Shorter decidió editar, a los 85 años, un disco... ¡triple! Acompañado por su clásico cuarteto, que integran Danilo Pérez en piano, John Patitucci en contrabajo y Brian Blade en batería, más el Orpheus Chamber Ensemble, el héroe del saxo (tenor y soprano) da una nueva muestra de que las ambiciones no disminuyen con los años. Entre el third stream y el avant-garde, Emanon es una obra conceptual, con un disco en estudio y otros dos trabajos registrados en vivo, que tiene la galaxia como eje temático, pero en el que lo que realmente importa es la capacidad que tiene el cuarteto para dialogar entre sí y con el ensamble de cámara. Del comienzo de piano y saxo en "Pegasus" hasta la grandilocuencia de "Lotus", el poder de Wayne Shorter para improvisar sin perder nunca el sentido melódico se deja oír incluso cuando las composiciones se vuelven demasiado extensas. Después de todo, si el saxofonista que hizo carrera con Miles Davis y Art Blakey nunca les temió a las grandes formas, no tendría por qué escaparles a esta altura del partido.

Fuente: LA NACION

Siniestra

Depredamor: Pasillo marfil; Piso 47; Depredamor; Culpas por vendetta; Monstruociudad/Canción para los días de la vida; La Maestra; Venas de aguafuerte; Muletafusil, y otras (Acqua Records)

Por Gabriel Plaza

Hoy te volviste a refugiar en tu agujero negro/ como otra rata de esta gran ciudad de tan oscura que te ciega", canta el poeta Alejandro Guyot, invitado por la banda Siniestra, con el mismo espíritu nihilista que tenía Fito Páez en los ochenta. Pero es el siglo XXI y estas composiciones de la Siniestra suenan acordes con un espíritu de época, donde la crisis económica y social, la violencia y el desaliento ganan las calles. Depredamor no es solo el título del cuarto disco de este quinteto tanguero, sino el resumen de un imaginario urbano y una atmósfera, entre psicodélica y opresiva, que repercute en las melodías, los arreglos y esas composiciones propias de sabor Amargo Obrero con citas del rock. Hace una década que el grupo integrado por Alejandro Bordas (guitarra y dirección), Esteban Rivera (bandoneón), Marcela Pedretti (piano), Juan Pablo González (contrabajo) y Diego Bergesio (voz) viene construyendo un lenguaje sonoro en la nueva escena del tango. Llegará un momento que sus canciones oscuras, atravesadas por samplers, se desentenderán de las reglas del género para simplemente convertirse en una canción desesperada o una rima caliente de hip hop.