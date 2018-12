Alta rotación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018

Primal scream recupera su crudeza

Tras el suceso de Screamadelica, en 1994 Primal Scream editó Give Out But Don't Give Up. Veinticuatro años después, Bobby Gillespi lanza las grabaciones originales, en plan crudo y sin posproducción, registradas por la banda en un estudio de Memphis y ahora recuperadas de un sótano.

Bandas sonoras, de queen a "El potro"

Las biopic sobre las vidas de Freddie Mercury, Boheman Rhapsody, y El Potro, Lo mejor del amor, ya tienen sus soundtracks. La primera, con versiones inéditas y en vivo de lo mejor de Queen; la segunda, con los clásicos cuarterteros en voz de Rodrigo Romero, protagonista del film .

Ultima fase del disco debut de Vanthra

La nueva banda liderada por Fernando Ruiz Díaz (con "Pape" Fioravanti y Charlie Noguera) completa hoy la edición de su álbum debut, con la salida en formato CD + DVD (registro de un show), luego de haber editado el vinilo y la mitad de las canciones en formato digital.