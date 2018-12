El actor y el director volverán a trabajar juntos por sexta vez Fuente: Archivo

A 17 años de su primer encuentro en el set para el rodaje de Pandillas de Nueva York, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a unirse para un nuevo proyecto cinematográfico: la adaptación de Killers Of The Flower Moon, el best seller de 2017 escrito por David Grann.

Imperative Entertainment adquirió los derechos del libro y tanto el actor como el director expresaron rápidamente interés en el proyecto, que comenzaría a rodarse en los primeros meses del año próximo.

"Cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente comencé a verlo (la gente, los escenarios, la acción) y supe que tenía que convertirlo en una película", dijo Scorsese. "Estoy muy emocionado de trabajar con Eric Roth -quien está a cargo del guión- y reunirme con Leo DiCaprio para llevar esta historia estadounidense realmente inquietante a la pantalla".

Killers... se desarrolla en la década de 1920, en Oklahoma, y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage que fueron asesinados uno a uno tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en la zona en la que habitaban. A medida que aumentaba el número de muertos, el recién creado FBI se hizo cargo del caso y desentrañó una escalofriante conspiración y uno de los crímenes más monstruosos de la historia de Estados Unidos.

Por el momento, el film se encuentra en plena etapa de preproducción, explorando ubicaciones de cara al comienzo del rodaje.

Esta película marca la sexta colaboración entre Scorsese y DiCaprio, que ya trabajaron juntos en Pandillas de Nueva York (2002), El aviador (2004), Los infiltrados (2006), La isla siniestra (2010) y, más recientemente, en El lobo de Wall Street (2013). En estos momentos, el actor se encuentra en pleno rodaje de Erase una vez en Hollywood, bajo las órdenes de Quentin Tarantino, al tiempo que el realizador de Taxi Driver está abocado a The Irishman, una película que estará disponible en Netflix durante 2019.