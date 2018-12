Batata Clerc se entusiasmó con jugar un rato con Ginóbili Crédito: Darren Abate

26 de octubre de 2018

En su comuna exclusiva para LA NACION, Emanuel Ginóbili contó, entre otras situaciones de su vida cotidiana en San Antonio , que está jugando al tenis y que planea hacerlo una o dos veces a la semana con un grupo de amigos. A partir de esta confidencia del exbasquetbolista, varios protagonistas del mundo del tenis nacional celebraron que uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país empuñara la raqueta y hasta se ofrecieron a darle clases, de ser necesario. Uno de ellos, José Luis Clerc , ganador de 25 títulos individuales de ATP. "Le diría a Manu que tiene mucha más facilidad para aprender a jugar al tenis que cualquier otra persona que no fue deportista. Los deportistas de alto rendimiento entienden más el juego y él tiene el contacto con la pelota, el pique, los tiempos, los movimientos", dijo el número 4 del mundo en 1981.

Batata Clerc, comentarista de tenis en ESPN y candidato a presidente por la Asociación Argentina de Tenis durante las elecciones de mayo pasado, bromeó: "Le digo a Manu que tenga paciencia y que me llame, que lo entreno y lo preparo para el próximo Wimbledon". Pero, más serio, Clerc añadió: "Me pongo a total disposición de él. Me encanta la enseñanza, así que lo llevaría al club El Abierto y le juego un rato. Encantado".

Guillermo Cañas , número 8 del mundo en 2005 y ganador de 7 títulos individuales, también se refirió a la nueva actividad de Ginóbili. "Cualquier deportista de elite tiene la ventaja de ver el deporte un poquito mejor que cualquiera que no lo haya practicado. Pero cada deporte tiene lo suyo. Por haber sido deportista de alto nivel uno quiere hacerlo todavía mejor que la gente normal en el mismo tiempo y eso es un poquito más difícil. Pero mi consejo para Manu es que haga tenis y que no se frustre, porque yo intenté jugar al básquet y la verdad que me costó horrores. Estoy seguro que él es mejor jugador de tenis que yo de básquet. Puede disfrutar mucho del tenis. Yo el básquet no lo pude disfrutar: jugué con un par de amigos acá en Estados Unidos y fui un desastre".