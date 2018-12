Harvard, Stanford y MIT son algunas de las instituciones educativas que pusieron sus cursos online a disposición de la comunidad educativa de todo el mundo

Escuchar las clases de algunos de los profesores de las universidades más prestigiosas del planeta está a solo un clic de ti.

Gracias a la revolución que ha propiciado internet y al interés de muchos centros universitarios por "democratizar" la educación, millones de personas tienen acceso a cursos online sin tener que pagar sumas extravagantes y mucho menos tener que salir de su país.

En un mundo cada vez más dominado por lo digital, la pasión por programar se ha extendido más allá de los sectores académicos o geeks para llegar a un grupo más amplio de la población.

En BBC Mundo, exploramos algunos de estos cursos que puedes encontrar en Internet .

Universidad de Harvard

Introducción a la informática

Nombre oficial: CS50: Introduction to Computer Science

Idioma: inglés

El curso que ofrece la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, introduce a los estudiantes a la ciencia de la computación y "al arte de la programación". Está dirigido tanto a alumnos que tienen conocimiento en ese campo como a los que no tienen ninguna experiencia previa.

El profesor David J. Malan, líder del curso, "le enseña a los estudiantes cómo pensar algorítmicamente y a resolver problemas eficientemente".

Entre los tópicos impartidos están: abstracción, algoritmos, estructuras de datos, encapsulación, manejo de recursos, seguridad, ingeniería de software y desarrollo web.

Los lenguajes enseñados son: C, PHP, JavaScript plus SQL, CSS, y HTML.

Al curso se puede acceder a través de YouTube, iTunes y la plataforma digital edX.

Universidad de Stanford

Metodología de la programación

Nombre oficial: CS106A - Programming Methodology

Idioma: inglés

La universidad ubicada en California creó el programa SEE: Stanford Engineering Everywhere (Ingeniería de Stanford en todas partes), para poner a disposición de una audiencia más amplia importantes piezas de su plan de estudios.

El curso "Metodología de la programación" es "uno de los más grandes en Stanford" y uno de los más completos que se pueden encontrar en la web.

"Los temas se centran en la introducción a la ingeniería de aplicaciones informáticas que enfatizan los principios modernos de ingeniería de software: diseño orientado a objetos, descomposición, encapsulación, abstracción y pruebas", indica la institución.

Las personas interesadas no necesitan registrarse en esa plataforma y, aunque los cursos SEE son idénticos a los que toman los estudiantes en la universidad, no se otorgará ningún "crédito de Stanford" ni se establecerá un canal de comunicación con los instructores o profesores.

El material de muchos cursos lo puedes consultar a cualquier hora del día

Para realizar el curso, que enseña el lenguaje de programación Java, no se necesitan conocimientos previos sobre programación.

"El curso está diseñado explícitamente para atraer a humanistas y científicos sociales, así como a expertos en tecnología", indica el centro.

Aunque no se requiere experiencia previa en el campo, sí se necesita "una dedicación considerable y trabajo duro".

Todo el contenido del curso está disponible para ser descargado y los videos se pueden ver en su página web.

Muchos documentos PDF están comprimidos en archivos zip para que el usuario pueda tenerlos en su computadora y así consultarlos incluso cuando no está conectado a Internet.

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Introducción a la informática y la programación

Nombre oficial: 6.00 Introduction to Computer Science and Programming

Idioma: inglés

En YouTube, puedes encontrar las clases del científico y profesor de Ingeniería eléctrica y Ciencias de la computación del MIT John Guttag, quien impartió el curso "Introducción a la informática y la programación" en 2011.

La colección de las 26 conferencias se pueden ver con subtítulos en inglés y el material del curso se puede descargar en la página web del curso.

"Este curso cubre los métodos y temas introductorios de la informática", indica la universidad.

"Está dirigido a estudiantes con poca o ninguna experiencia en programación. Su objetivo es proporcionar a los alumnos una comprensión de la función que puede desempeñar el cálculo en la resolución de problemas", señala el MIT.

"También tiene como objetivo ayudar a los estudiantes, independientemente de su especialidad, a sentirse justificadamente seguros de su capacidad para escribir pequeños programas que les permitan alcanzar objetivos útiles".

En la clase se usa el lenguaje de programación Python.

El curso en la página del MIT lo puedes ver aquí y las 26 clases en YouTube las puedes ver aquí.

Universidad de California, San Diego (UC San Diego)

Minecraft, programación y enseñanza

Nombre oficial: Minecraft, Coding and Teaching

Idioma: inglés

El curso Minecraft, programación y enseñanza, va dirigido a personas que no necesitan tener conocimientos previos de programación y que tienen un perfil docente.

"¿Nuevo en la programación? ¿Quieres aprender a enseñar programación a tus alumnos? ¿Tienes estudiantes a los que les encanta jugar Minecraft?", indica la página del curso.

"¡El software LearnToMod combina Minecraft, programación y apoyo docente para maestros que nunca han programado por su cuenta y que nunca han enseñado programación!"

El curso se ofrece en edX, una plataforma digital, creada por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), que se ha convertido en una de las principales fuentes de cursos online gratis para la población en general.

Se le conoce como un proveedor de cursos abiertos masivos por internet o lo que se ha popularizado con las siglas MOOC: Massive Open Online Course.

Fue creada en 2012 y con el objetivo de estimular el aprendizaje, hospeda cursos de decenas de universidades sobre una gran variedad de disciplinas.

El surgimiento de los cursos MOOC en años recientes ha sido todo un fenómeno en la educación superior, especialmente en Estados Unidos.

En edX, encontramos cursos que ofrece la Universidad de California, San Diego, que pueden ser seguidos de forma gratuita o los estudiantes pueden optar por recibir un certificado por una pequeña suma de dinero.

A la fecha de publicar este artículo, este curso en particular se encontraba archivado, pero edX señala que futuras fechas serán anunciadas y que si deseas más información, la universidad te puede enviar un correo electrónico con detalles.

Khan Academy

Nombre oficial: Programación de computadoras

Idioma: español

Khan Academy es una organización sin fines de lucro que promueve la educación gratuita por internet y que tiene adeptos en más de 200 países.

Fue creada por el estadounidense Salman Khan, quien se propuso como misión ofrecer "una educación gratis, de nivel mundial, para cualquier persona, en cualquier parte".

En su sitio web se pueden encontrar varios cursos sobre programación de computadoras:

Introducción a JS: dibujo y animación

Introducción a SQL: consulta y gestión de los datos

JS avanzado: juegos y visualizaciones

JS avanzado: simulaciones naturales

HTML/JS: hacer páginas web interactivas

HTML/JS: hacer páginas web interactivas con jQuery