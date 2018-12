De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018

¿Qué hacían?

Les pregunto a los diputados del FPV qué hacían en la calle deteniendo un camión hidrante que legítimamente cumplía con las leyes vigentes. Ellos cobran jugosos y autoasignados sueldos para sentarse en sus bancas y civilizadamente debatir para legislar y no para delinquir en las calles. ¿No habrá algún fiscal que con valentía obre de oficio?

María Laura Piola

DNI 5.638.449

El colmo

Más allá de las ideologías de cada uno, no es posible que se siga destrozando nuestra historia. Si no es la Catedral y el Cabildo, es la plaza del Congreso. Siento vergüenza de seguir viendo estos atropellos. El Gobierno tiene suficientes cámaras y grupos de inteligencia como para detectar a estos grupos violentos y hacerles arreglar todo lo que han roto. Sería el colmo que lo tuviéramos que pagar con nuestros impuestos. No es la primera vez que pasa algo parecido.

Culpables: a arreglar los destrozos y no quejarse.

Fernando José Fondevila

DNI 4.555.037

Contratos de alquiler

El proyecto de ley de alquileres pretende fundamentalmente brindar previsibilidad para mantener estable el precio del alquiler durante el contrato, que la prohibición de indexar no permite. Por este motivo, se pactan pagos escalonados que contemplan una actualización estimada, que puede ser superior a la real. Obligar a utilizar una fórmula de ajuste menor al costo de vida como proponen los legisladores seguramente promoverá un mayor precio inicial del alquiler, para mantener el equilibrio por tres años. Lo que debe procurarse es mantener el equilibrio económico del contrato durante toda su vigencia, que es a lo que las partes se comprometieron. El inquilino ajustará sus pretensiones a sus previsiones de ingreso, y el propietario, a recibir el ingreso previsto durante el contrato.

Federico Calandra

DNI 17.499.844

Ejercicios militares

Días atrás la cancillería de nuestro país emitía un escueto comunicado por el cual denunciaba la realización de ejercicios militares por parte del Reino Unido en proximidades de las islas Malvinas, entre el 15 y el 29 de este mes. La denuncia de nuestra cancillería también incluía la mención al lanzamiento de misiles en esa región como parte de esos entrenamientos militares británicos, en una zona sobre la que existe -como es sabido- una histórica disputa de soberanía territorial de larga data entre ambos países. Llevar a cabo prácticas militares en una zona del mundo donde no existe una hipótesis de conflicto bélico cierto e inminente es siempre un acto de insensatez. No solo por el gasto que supone este despliegue militar para el país que lo financia, sino también por el daño concreto que se genera en un entorno natural, con el objeto de simular una situación de guerra inexistente, con una afectación que sí es real en los ecosistemas y un impacto ambiental que siempre es negativo. En definitiva, un despropósito en toda regla que merece el enérgico repudio de todos los países de nuestra región y de organismos internacionales, que deberían velar por el resguardo de nuestra tan castigada naturaleza, patrimonio común de todos, que no reconoce fronteras ni nacionalidades.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Ciclistas

Resulta digna de mención la campaña emprendida por el gobierno de la ciudad para fomentar el uso de las bicicletas y desalentar el de los automóviles. Y tal reconocimiento se desprende de las medidas adoptadas para incentivar su uso. Entre ellas, hay que destacar la libertad que se ha otorgado a los ciclistas para circular a contramano y evitarles una molesta obligación que sí se impone a los automovilistas. Ni qué decir de la autorización que les ha sido concedida para cruzar las bocacalles a pesar de los molestos semáforos en rojo. Un párrafo aparte merece la directiva impartida a los agentes de tránsito acerca de mirar impávidos y sin intervenir aquello que para un automovilista resultaría una flagrante violación de las normas de tránsito.

Si bien desconozco la fecha y el número de la normativa, la simple observación de la calle me da la seguridad de que hace tiempo que está en plena vigencia.

José Luis Segade

DNI 11.266.703

Certificados

A nivel nacional y provincial se ha monopolizado el trámite de las diferentes partidas que necesita un ciudadano. Hace 25 días tramité mi partida de nacimiento en una empresa muy conocida. Aboné el trámite exprés, porque la necesito. Los días pasan y sigo esperando.

No quiero especular sobre eventuales negociados que pueda haber detrás de una empresa que atiende los requerimientos de todos los argentinos. ¿Qué hace una persona sin conocimientos y sin acceso a la red para obtenerla?

Sonia Landin

DNI 5.897.587

Mascotas

Más allá de que un impuesto al alimento de mascotas parezca resultar una suerte de plan social para los perros callejeros, habría que insistir también en campañas de esterilización y tenencia responsable, así como revisar la ley 14.346 en sus sanciones. Recientemente, hubo otro caso en el que despellejaron a un perro, no obstante el repudio que hubo cuando hicieron lo mismo con el cachorro Chocolate. Porque evidentemente la levedad en las sanciones no ayuda en nada a prevenir estos hechos de violencia.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Siempre falta algo

Me pregunto si me doy por vencida o sigo luchando. Pedí la tarifa social porque en mi vivienda tengo todo eléctrico y conmigo vive mi hija, con certificado de discapacidad, y me contestaron que no por tener un auto del año 2010. Fui a la Anses a pedir una asignación por hijo con discapacidad y me respondieron que no porque mi hija tiene 23 años. Según creo, un padre con un chico con discapacidad recibe una asignación más allá de la edad que tenga su hijo.

Siento que de esta forma no se respeta a la gente. Todas las puertas se cierran, no dan ganas de seguir, siempre hay un pero, siempre falta un papel. ¿Sigo luchando o me doy por vencida?

Liliana Molinari

DNI 13.256.630

