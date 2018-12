Manu Ginóbili arranca sus días temprano, llevando a los chicos al colegio Fuente: AFP

SAN ANTONIO.- Estoy bárbaro, disfruto de mi tiempo en familia. Me pongo a jugar al tenis y no le paso ni cerca a una pelota de básquet. Me gusta esta flexibilidad de horarios. Antes no jugaba al tenis, pero ahora puedo hacerlo porque ya no me entreno como antes. Igual, el clima por ahora no me está ayudando mucho porque está lloviendo casi todos los días. Pero la verdad que ya tengo planes con unos amigos de ponerme a jugar al tenis una o dos veces por semana. Hago otro tipo de actividad física, pesas, bicicleta. Estoy bien. Me cuido. Incluso, el tema comida por ahora lo llevo normal. Me dejo algunas licencias para cuando visite la Argentina.

Estoy cómodo mirando todo desde afuera, lo que pasa con los Spurs y en la NBA. Se me complican los partidos de visitante, porque estoy viejo y el despertador me suena a las 7 para llevar a los chicos a la escuela. Los partidos que jugamos en casa los vi y entiendo que será una temporada con altos y bajos, con un equipo que está aprendiendo a jugar junto y que se está acomodando al sistema de Pop. Además, le faltan dos jugadores en la misma posición e importantes [Murray y White]. En especial nos afecta lo de Dejounte [Murray] porque estaba a otro nivel y el equipo esperaba mucho de él. Era nuestro jugador defensivo externo, por sus habilidades, por lo largo que es, por lo atlético. Él iba a tapar muchos huecos defensivos. Al no estar disponible, ocupamos menos espacios defensivos y no tenemos un equipo que individualmente inspire mucha confianza defensiva. Para lograr que un equipo defensivamente crezca en ese sentido, se necesita tiempo, se trabajo y muchas horas de video. Vamos a evolucionar pero eso se va a ganar con tiempo.

Voy bastante al entrenamiento. Paso a saludar a mis compañeros, charlo un rato con ellos y si veo algo que se pueda trabajar más lo comento. Calculo que en estos días volveré a ver cómo está todo por ahí. La verdad que me hace muy bien estar con ellos. Es algo natural, porque voy a visitar a mis amigos y a un staff que conozco desde hace años. Me ayuda para el día a día, porque la transición de tener una vida laboral y social muy intensa a no tener nada, tampoco es simple. Así que me junto Patty [Mills], con LaMarcus [Aldridge], pero también lo hago con Tim [Duncan] y Matt [Bonner], porque cuando el equipo no se entrena nosotros, los más viejos, nos ponemos a hacer pesas. Y después me quedo charlando con Pop, con sus asistentes, como parte de una actividad más para este nuevo momento de mi vida. Y de paso ayudo en lo que pueda.

Miro algunos partidos, pero más los resúmenes y me parece que es un arranque intenso de varios equipos. Siempre hubo años en los que la NBA tuvo talentos haciendo de a 50 puntos. Hay muchas estrellas y en 82 partidos pueden pasar miles de cosas. Los jugadores desarrollaron sus habilidades y todos han perfeccionado tanto el lanzamiento que es una herramienta fundamental para jugar hoy en la liga. La NBA está cambiando, se está alejando del aro y eso hace todo más difícil. Porque por más que uno sepa que el tiro de tres puntos es un arma determinante y sin triples no podés salir campeón, también es necesario comprender que no podés desproteger el aro y dejar que jueguen uno contra uno. Y ahora las defensas parece que ya no incomoda para lanzar. Antes el que tiraba de tres era porque estaba abierto, ahora todos lanzan y la gran mayoría lo hace con la defensa cerca; eso hace que las puntuaciones sean más altas. Hay partidos de 140 puntos con más naturalidad. Es un momento particular en ese sentido. Es interesante para observar.

También vi a los Lakers de LeBron en el partido que jugaron contra nosotros. Y en algún punto lo que pasa con ellos es algo parecido a lo nuestro. Aunque para ellos es un poco más complejo, porque hay que acoplar un jugador como LeBron a sus compañeros nuevos. Es un equipo con chicos jóvenes al que hay que darle rodaje y tiempo. Pero claro, acomodarse en el Este es más fácil, en el Oeste esos plazos casi que no hay. Es terrible la competitividad. Igual, LeBron dijo que sabía en lo que se había metido, él tenía claro que no iba a construir un equipo que iba a pelear con Golden State al mes.

Es interesante también la camada de nuevos jugadores que llegó a la NBA, es aceptable. Young, Ayton, son muchos los que arrancaron bien y Doncic también está sólido. Luka llegó como una estrella. Es multicampeón con Real Madrid, con 18 años y como líder. Por eso no sorprende lo que está haciendo en este arranque con Dallas. Es un gran jugador, es diferente. Es un nene con cuerpo de hombre y con la experiencia de haber jugado ciento de partidos importantes. Eso te da una ventaja sobre otros chicos y también sobre los que vienen de la Universidad, porque juegan 30 partidos por año, mientras que Doncic jugaba casi 80.