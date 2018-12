Trigo: hongos e insectos al acecho

Hay un potencial de rinde cercano al histórico Fuente: Archivo

Riesgos bióticos

En el sur de Santa Fe los trigos han desarrollado gran parte de su ciclo productivo y están floreciendo, pero todavía están siendo amenazados por ataques de insectos y de hongos. Entre los primeros, hay que monitorear la proliferación de chinche de los cuernitos, que apareció hace unos días en muchos lotes y cuyo umbral de tratamiento son cinco individuos por metro cuadrado. También hay que vigilar el avance de la roya. En muchos lotes fue necesaria una aplicación de fungicidas en septiembre, cuyo poder residual finalizó, y surge el riesgo de reinfestación si el clima resulta húmedo en los próximos días.

Si se dan condiciones predisponentes, se podría evaluar la posibilidad de un tratamiento que combine fungicida más insecticida. "Hay que seguir de cerca la evolución de estas adversidades por entre 15 y 20 días más, si se considera que el trigo recién entra en madurez fisiológica el 15 de noviembre en la zona", aconseja un asesor que atiende varios campos en el sur de Santa Fe.

Rindes desparejos

Mientras tanto, los cultivos siguen esperando lluvias. Las plantas han quedado petisas, con poca foliosidad y espigas más chicas, pero con un potencial de rinde cercano al histórico. "En muchos lotes esperan cosechar 40-45qq/ha vs los 50-52 teóricos porque hay nitrógeno para concretarlos", se esperanza el profesional. En otros campos, la cosecha será cero luego de las mangas de piedra. "Hubo muchos eventos de granizo -por ejemplo en Banderaló y Charlone- que no tuvieron gran dispersión geográfica, pero que arrasaron todo donde ocurrieron; no quedó ninguna espiga cosechable y el seguro deberá pagar el 100%", adelanta el técnico.

En tanto, por la escasez de humedad, las cebadas de la zona están adelantadas; algunas se cosecharán el 15 de noviembre, 10 días antes de lo corriente, y crearán una oportunidad única para la siembra de soja de segunda si ocurren lluvias en los próximos días y se recarga el perfil que actualmente está seco por el consumo del cultivo de invierno.