La Voz Argentina: Lucas, un chico ciego, logró conmover al jurado

La noche del jueves los coachs de La Voz Argentina quedaron a un paso de conformar sus equipos definitivos. Si bien todavía ninguno de ellos llegó a reclutar a los 20 cantantes que conformarán cada grupo, dejaron muy pocas vacantes para cubrir en los próximos días.

El rosarino Fabrizio, de 23 años, fue el primero en probar suerte en esta nueva jornada de audiciones a ciegas. La canción elegida para interpretar frente a Ricardo Montaner , Tini, Soledad Pastorutti y Axel fue "Me dediqué a perderte", de Alejandro Fernández, pero ninguno de ellos se dio vuelta para verlo cantar. Sin embargo, Soledad se dio cuenta de que él en realidad está acostumbrado a cantar otro tipo de temas. Entonces, el muchacho contó que canta ópera y, al hacerlo, recibió ahora sí los elogios de los cuatro.

La siguiente fue Magdalena, de Metán, provincia de Salta. "Me dedico a la música desde chiquita", contó la chica que hoy es licenciada en música con especialización en canto lírico, da clases y dirige un coro de niños. En su audición, cantó "Equivocada", de Thalía. El primero en girar su butaca para verla fue Axel, pero antes de que terminara la canción, Tini se sumó a la contienda. A la hora de elegir, la chica de 27 años se inclinó por formar parte del equipo del autor de "Amo".

El tercer protagonista de esta jornada de audiciones a ciegas fue Damián, un chico de Campana que siempre cantó junto a su padre. "Me gustaría poder vivir de la música", contó en su presentación. Luego, cantó "El pastor", de Miguel Aceves Mejía. Ninguno de los coachs giró para verlo, pero le halagaron su falsete y la afinación.

Después, pasó por el escenario Lucas, un chico de Montecristo, Córdoba. El muchacho tiene 29 años y es ciego y trabaja como conductor en un programa de radio. "Es una experiencia que puede ser única y la clave es irme con la convicción de que lo dejé todo. Seguramente me dejará un gran crecimiento y la recordaré para siempre con una sonrisa".

Lucas cantó "Zamba para olvidar", logró que Axel girara su butaca y, así, pasó instantáneamente a formar parte de su equipo.

Johan, un joven peruana que vive en La Plata, de 25 años, fue quien probó suerte después. Interpretó "Tú sin mí", de Dread Mar-I, pero no logró que ninguno se girara. "Creo que no estás adentro porque nuestros equipos están prácticamente en la recta final", le explicó Montaner. Soledad, en tanto, expresó que le gustó mucho el color de su voz.

De Santa Ana, Córdoba, llegó después Agostina. "Lo que siento cuando canto, es que quiero que me veas y sientas que estoy cantando para vos", explicó antes de interpretar "I Put A Spell On You", en versión de Annie Lennox. Los primeros en darse vuelta fueron Montaner y Tini, pero a último momento, giraron también Sole y Axel. Así, por primera vez en la noche, una concursante tuvo la posibilidad de elegir entre los cuatro equipos. Después de una dura disputa entre los cuatro, Agostina eligió a la Sole.