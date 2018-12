La bailarina y Diego Ramos se llevaron una de las mejores puntuaciones de la ronda de cuarteto Crédito: Prensa Laflia

La primera pareja en salir a la pista en la noche del jueves para participar de esta ronda de cuarteto fue la conformada por Diego Ramos y Lourdes Sánchez . La bailarina contó en la previa que durante todo el día tuvo fiebre y se refirió a la negativa de su archienemiga, Laurita Fernández , de bailar con ella en la apertura del ritmo libre.

"A mí me encantó la propuesta. Chicago me encanta y creo que los personajes nos caen perfectos. No me interesa ser su amiga, pero sí me gustaría bailar con ella. A mí me encantaba la idea, pero cada uno tiene que hacer lo que siente. Me parece hipócrita porque a la producción le dijo que no tenía tiempo para ensayar", contó.

"Dijo tantas cosas que, si es opcional, prefiero no hacerlo. Yo no me olvido y prefiero no compartir eso", explicó la flamante jurado, que este año se convirtió en el personaje con mayores frentes abiertos.

"Cómo no voy a aceptar una propuesta de un programa que me dio todo. Yo voy para adelante porque me encanta trabajar", le respondió Lourdes.

Laurita Fernández se negó a bailar con Lourdes Sánchez - Fuente: YouTube 06:57

Luego del cruce, la pareja bailó al ritmo de "Qué bonito". El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel de Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto. "Tengo sentimientos encontrados. Son una pareja muy efectiva, bailan muy bien. Me gustó la coreo y que interpretaran lo que marcaba la letra. El truco del final fue desprolijo y el beso es un recurso que ya me tiene cansado".

Fernández, en tanto, indicó: "Fue una coreo única, que fusionó jazz y cuarteto. Fue estilizado y me gustó. Fue distinto. Hubo un pequeño desfasaje, pero me gustó mucho". Su puntaje: 9.

Luego, Florencia Peña, aseguró: "Lo que más me gusta es que la pasan bien bailando. Hubo algunas cosas con los trucos, pero no importa". Su calificación fue un 8.

Por último, Marcelo Polino, los puntuó con un 6 y aseguró: "No fue lo mejor que vi, pero fue zafable". En total, entonces, lograron 23 puntos.