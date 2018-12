Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Un día después de que la plaza de los Dos Congresos quedara destrozada por los incidentes que se produjeron en torno a la votación del Presupuesto 2019 , el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta , estuvo en el programa Ya somos grandes, que conduce Diego Leuco por TN, y se refirió a la caótica jornada de ayer y al rol de la policía de la Ciudad en los desmadres.

"El objetivo fue el mismo, generar caos y conflicto en la calle y con eso evitar que el Congreso sesione", dijo Larreta, haciendo alusión a los destrozos que hubo en la zona del Congreso en diciembre del año pasado, cuando se trató la reforma previsional."Es cierto que en diciembre había más gente y fue más violento, pero al fin y al cabo era lo mismo", agregó.

Luego, defendió el operativo que llevó adelante la policía de la Ciudad: "La policía actuó perfecto y al fin y al cabo el Congreso pudo sesionar", dijo. "El rol de la policía también es cuidar la integridad de quienes se manifestaban en forma pacífica. No lamentamos un solo civil herido, ni uno solo, esa es la acción de la policía", continuó. Sin embargo, a través de las redes sociales, algunos se quejaron de haber sufrido heridas; se trataba, en algunos casos, de trabajadores de prensa.

"Lo de Moreau casi te diría que me da un poco de vergüenza ajena, pobre, es una muestra de la impotencia", opinó después el jefe de Gobierno. Se refería al diputado por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau que, en plena sesión de Diputados, mostró una imagen en donde se veía a un "policía infiltrado" entre la gente que se manifestaba. Sin embargo, la foto era de septiembre de 2017.

"Da vergüenza que un diputado plantee una cosa tan burda y tan fácil de comprobar de que era mentira. Es una muestra de que intentaban esto, que no hubiera sesión, porque sabían que su posición perdía ayer", enfatizó Larreta. "La calle fue eso, provocaban, provocaron a la policía, tiraban piedras, la policía actuó muy profesionalmente y evitó que lograran el cometido, que era que el Congreso no sesione". Además, dijo: "Tratar por medio de la violencia que el Congreso no sesione es antidemocrático".