Pablo Gerchunoff: "La emergencia se está manejando bastante bien"

Gerchunoff: "La emergencia se está manejando bastante bien"

El historiador económico Pablo Gerchunoff participó esta noche de Terapia de Noticias , el programa emitido por LN+ y definió la situación macroeconómica como una "emergencia inflacionaria y financiera" donde no se vislumbra un rumbo claro.

De forma pragmática, analizó: "No se ve nada adelante, no se puede pensar sobre el rumbo porque estás en una emergencia donde lo que importa es el minuto a minuto". Y continuó: "En esos momentos, solo querés salir de la emergencia y no podés medir la velocidad".

Sin embargo, Gerchunoff destacó el manejo del Gobierno ante este escenario. "Con el protagonismo del Banco Central, el Gobierno ante esta emergencia se está manejando bastante bien".

Se mostró sorprendido ante las gestiones de las relaciones internacionales que tuvo Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión y también de las políticas sociales llevadas adelante. "Sobre estos dos pilares la administración del Gobierno puede operar con ese espacio sin urgencia", dijo.

Consultado sobre si el Gobierno tiene un plan productivo, Gerchunoff opinó: "Si lo tiene no nos lo contó, pero si sale de esta tiene que hacer visible un proyecto básicamente exportador, porque con este se paga la deuda y se compran bienes de capital".