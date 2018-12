ShowMatch 2018: Sol Pérez, entre el cuarteto, los besos y los reproches

La conductora confesó su romance de verano con Tyago Griffo y terminó cruzándose con el jurado y el BAR Crédito: Prensa Laflia

Sol Pérez y Damián García fueron los segundos en salir a la pista en la jornada del jueves. La pareja contó que el bailarín se lesionó en un ensayo y que ella, al igual que Lourdes Sánchez, estaba afiebrada. Además, la conductora confesó que tuvo un romance con Tyago Griffo , el hijo de Gladys "la Bomba Tucumana" (que se encontraba en ese momento en el estudio) y que acaba de cortar su relación en su último novio.

"Este es de los peores. Aparte me dice que soy amarga. Está todo bien, pero tiene que remar mucho, mínimo seis meses. Fue un 'toco y me voy', él puede estar con quien quiera", explicó Pérez, sobre la relación que mantuvo en el verano con "el Bombito".

Luego, sí, la pareja bailó al ritmo de "Qué ironía", de Rodrigo. Tras la performance, y a instancias de Marcelo Tinelli , Pérez y Griffo terminaron besándose.

Sol Pérez bailó un cuarteto de Rodrigo - Fuente: YouTube 02:09

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel de Brito, dueño del voto secreto en esta ronda de cuarteto. "Me gusta que hayas venido alegre. Pensé que la lesionada eras vos, porque tus caderas no se movieron nunca. Se te sigue viendo inestable cuando terminás los trucos", señaló.

Laurita Fernández explicó: "Es un tema muy rápido, más que los demás. La semana pasada sacaste una energía que me avasalló, pero esta semana fue todo muy quedado. No hubo movimiento de caderas. Se quedó en el camino y no me gustó nada". Su puntaje: 3.

Florencia Peña coincidió, una vez más, con su compañera. "Estabas encapsulada, como echando raíz. La gala anterior sí tuviste ese desenfado que te pedimos", indicó y los puntuó con un 4.

"Lo más lindo fue la previa", inició Polino. "Se me exige más que otros. Estaría bueno que midan con la misma vara a todos. No me voy a meter con el trabajo de mis compañeros, pero sí me parece injusto", respondió Pérez. El chimentero puntuó con un 3 y pidió el BAR para que diera su opinión.

"Hubieron muchos errores técnicos. Los enlaces estuvieron todos sucios, te chocabas con tu compañero. El pelo no lo dejes a medio camino, revolealo todo", indicó Lourdes Sánchez antes de restarle un punto a la pareja.

"Me parece una falta de respeto a mi trabajo. Se burlan de mi laburo. Por ahí viene una bailarina profesional, no hace ni el paso básico del cuarteto, y no pasa nada", se justificó Pérez, indignada.