ShowMatch 2018: Natalie Weber evolucionó, pero todavía no convence al jurado

26 de octubre de 2018 • 01:04

La tercera famosa en volver a la pista durante la noche del jueves fue Natalie Weber . Junto a su bailarín, Iván Enríquez, la modelo bailó al ritmo de "Ahora mírame", de Ulises Bueno.

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel de Brito, dueño del voto secreto durante esta ronda de cuarteto. "Me gusta cómo están trabajando. Estás evolucionando, te esforzás. Todavía falta un poco más de energía. Y los trucos, si no salen perfectos, es mejor no hacerlos", señaló.

Después, Laurita Fernández afirmó: "Ustedes son los calladitos... Van avanzando sin decir nada. A Iván lo vi con mucha cara de enojado. Hicieron un gran trabajo, fue hermoso". Su puntuación: 8.

Florencia Peña, en tanto, explicó: "Estás evolucionando pero me gustaría que despegues. Hay algo que no está pasando. Necesito que te montes a la energía de Iván". Luego dio a conocer su puntaje, un 7.

Por último, Marceo Polino, indicó que el bailarín estuvo pasado de energía. "No me gustó nada", afirmó antes de calificarlos con un 2. En total, la pareja consiguió 17 puntos.