ShowMatch 2018: Benjamín Alfonso, otra vez en la zona de riesgo

Caracterizado como Rodrigo, el actor bailó al ritmo de uno de los éxitos del cantante cordobés Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018 • 00:57

El último de los famosos en salir a la pista durante la noche del jueves fue Benjamín Alfonso . El actor y su bailarina, Camila Mendes, subieron a las redes provocativas fotos juntos y, por eso, debieron dar explicaciones. Los dos aseguraron que siguen en pareja con sus respectivos novios y que en las imágenes estaban "simplemente" ensayando para presentarse en la pista.

Caracterizado como Rodrigo, el actor bailó luego al ritmo de "Lo mejor del amor".

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel de Brito (dueño durante esta ronda de cuarteto del voto secreto). El chimentero expresó que le gustó la onda que hay entre ellos. "Esa onda la tendrías que poner en el baile. Fue flojito. Es un ritmo que parece sencillo pero no lo es", sugirió.

Laurita Fernández, en tanto, explicó que la coreografía le gustó: "Los noté medidos. Esperaba ese fuego, pero no me pasó". Su voto fue un 6. Luego, Florencia Peña (4) volvió a coincidir con su predecesora: "Esperaba mucho, con tu caracterización. Lo que más me gustó fue la foto del Instagram. Fue lo más feo de esta pareja lo de hoy. Le faltó. Saben que los quiero y los banco, pero en esta no".

Por último, Marcelo Polino explicó que Rodrigo tenía "otra polenta y otra energía" y que el actor quedó como una caricatura del cantante. Su puntuación, que aseguró que es sólo para la bailarina, fue un 3. En total, la pareja consiguió 13 puntos y volvió a ubicarse en la zona de riesgo de cara a la sentencia.