La mirada sorprendida de Steve Kerr a la que hizo alusión Ginóbili en un tuit Crédito: @manuginobili

Ya lejos del vértigo y la adrenalina de la NBA, Manu Ginóbili sigue al mejor básquetbol del mundo de manera atenta, tal como lo relató en su columna de LA NACION. "Estoy cómodo mirando todo desde afuera, lo que pasa en los Spurs y en la NBA", admitió.

En su papel de espectador, no deja de sorprenderse con algunas grandes actuaciones ni tampoco ahorra elogios. No importa la camiseta, no interesa que no se trate de un jugador de los Spurs: el bahiense expone su admiración a través de las redes sociales y las orienta a quien la merezca. Por ejemplo, ayer subió a Twitter un meme en el que aparecía el coach de Golden State Warriors, Steve Kerr, sorprendido por la efectividad en triples de uno de sus dirigidos, Stephen Curry, que ofreció un show unipersonal de 51 puntos (11 triples) ante Washington Wizards.

"Yo después de haber mirado anoche los triples de Steph. ¡Irreal!", escribió Manu en el tuit, en alusión a la increíble actuación de la estrella de Golden State Warriors e identificándose con el rostro extrañado de Kerr. Ya antes del arranque de la NBA, Ginóbili había escrito: "Todo lo mejor para 'mis' Spurs en este nuevo comienzo de temporada! Será raro mirarlo desde mi sillón, pero contento que así sea".